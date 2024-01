Ancora una truffa a Vimercate dove nella giornata di lunedì 15 gennaio. A cadere vittima del raggiro è stata una anziana pensionata. La donna si è trovata alla porta della sua abitazione due sedicenti tecnici incaricati di verificare la fornitura di gas e condurre accertamenti sull'impianto. Ma l'unica cosa a cui erano interessati erano soldi e gioielli. E appena la donna si è distratta un attimo, i due sono spariti con un bottino che è in corso di quantificazione. Almeno migliaia di euro il danno.

E' bastato un attimo di distrazione e sotto i suoi occhi sono spariti oro e gioielli. Rubati in casa sua da due finti tecnici del gas.

Furto in casa per migliaia di euro di gioielli: finti tecnici del gas in azione a Vimercate