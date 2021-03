La gelosia furiosa, le botte e le violenze sessuali sulla compagna: arrestato

I carabinieri a Brugherio hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne in seguito alla denuncia della donna

Schiaffi, pugni, insulti e violenze sessuali. Una relazione trasformatasi in una prigione fatta di botte e umiliazioni poi interrotta grazie al coraggio di denunciare. E a mettere fine all'incubo nei giorni scorsi sono stati i carabinieri della stazione di Brugherio che hanno arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere un uomo di 28 anni, cittadino dominicano.

Le botte e le violenze poi la denuncia

A incrinare quella che sembrava una relazione amorosa culminata anche con la convivenza presto sono arrivate le liti, le aggressioni verbali e le scenate in pubblico. Poi la violenza del 28enne - che secondo quanto riferito dalla vittima faceva uso di droga e spesso abusava di sostanze alcoliche - è esplosa tra le mura domestiche. Botte, percosse e addirittura violenze sessuali nei confronti della compagna che accusava continuamente di tradimenti, accecato dalla gelosia. Dopo aver subito le umiliazioni e le violenze per mesi - tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 - la donna ha deciso di chiedere aiuto e di denunciare.

L'arresto

E così i carabinieri della stazione di Brugherio hanno attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosso” che al termine degli accertamenti ha fatto scattare le manette per l'uomo che è stato rintracciato a casa di una donna con cui contemporaneamente aveva intrecciato un legame sentimentale. Ora dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. I carabinieri del comando provinciale di Monza colgono l’occasione per invitare tutte le vittime di violenze a "rivolgersi presso qualunque Stazione dell'Arma, da sempre impegnate in prima linea nel contrasto alle violenze di genere e nella tutela delle fasce deboli".