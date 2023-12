In Brianza ha aperto un nuovo supermercato: 13 nuove assunzioni

A Seveso ha aperto un nuovo supermercato con insegna Aldi. Si tratta dell'ottavo punto vendita presente in provincia con l'insegna del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata. Lo store inaugura proprio giovedì 7 dicembre, in via Tonale 35 e per il taglio del nastro sarà presente anche il sindaco Alessia Borroni.

Il nuovo negozio vanta una superficie commerciale di circa 900 m2 ed è certificato con classe energetica A4. A disposizione dei clienti 120 posti auto gratuiti in un parcheggio sopraelevato e una colonnina di ricarica per vetture elettriche con una portata di 22KW. Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il negozio, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00

La nuova apertura a Seveso consolida la presenza di ALDI nella provincia di Monza e Brianza, dove ora sono 8 i punti vendita inaugurati, portando a quota 57 gli store in Lombardia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 13 nuove opportunità lavorative, per un totale di 1010 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 171 negozi in Italia e 3233 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.

Solo la scorsa settimana in Brianza aveva aperto un nuovo supermercato Aldi, a Seregno e un nuovo negozio a insegna Iperal a Vedano al Lambro. I due supermercati avevano inaugurato nella stessa giornata.