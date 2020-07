Oltre 21mila assunzioni solo a luglio in Brianza ma sono la metà a causa del covid rispetto al 2019

Oltre ventunomila (21.200, per la precisione): a tanto ammontano le nuove assunzioni operate dalle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi a luglio 2020. Nel dettaglio, 18.210 sono state fatte a Milano, 2.410 a Monza Brianza e 590 a Lodi. Insieme rappresentano oltre la metà delle assunzioni lombarde (40.500) e l’8% di quelle italiane (263.000). Quasi il 50% in meno dello scorso anno.

Quali sono state le figure più richieste? Oltre 3.000 mila addetti ai servizi di pulizia, 2.000 tra cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso, 1.580 tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale e 1.240 operai dell’edilizia e nella manutenzione degli edifici. A Monza Brianza, molto ricercato è anche il personale di segreteria e amministrativo. E, un ingresso su tre circa, ha riguardato un giovane sotto i 30 anni. Ma non è tutto: le imprese della provincia hanno intenzione di continuare ad assumere, soprattutto le figure più difficili da reperire (specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche).

Sebbene le nuove assunzioni ci siano state, si tratta di un dato di gran lunga inferiore a quello degli anni passati. A luglio solo l’8% circa delle imprese del territorio ha previsto assunzioni, e si tratta prevalentemente di contratti a tempo determinato. Il calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è del 48,6%, risentendo degli impatti dell’emergenza Covid-19. È quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL.

Nel 29% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, ma sono in crescita fino al 71% i contratti a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l'85% nel settore dei servizi e per il 55% nelle imprese con 50 o più dipendenti. Il 27% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, mentre una quota pari al 31% delle entrate previste interesserà giovani con meno di 30 anni e il 20% sarà destinato a personale laureato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Personale di pulizia, commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso, cuochi, camerieri e addetti alle vendite e al marketing sono le figure professionali più richieste; tra gli altri profili ricercati anche gli specialisti e i tecnici in scienze informatiche. Per una quota pari al 68% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore.