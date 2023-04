Brianzacque premiato fra i grandi colossi italiani

Già nella Top Utility Award come miglior azienda di servizi pubblici italiana, BrianzAcque ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento. Nella giornata di lunedì, 17 aprile, il gestore idrico locale ha infatti ricevuto il Premio bilancio di sostenibilità del Corriere della Sera e Buone notizie promosso con il coordinamento tecnico di Next Nuova economia per tutti.

La motivazione dietro all'ambito riconoscimento l'impegno nella rendicontazione non finanziaria con un ottimo punteggio complessivo e con migliore performance sul versante ambientale che ha posto la società pubblica dell’idrico brianzolo fra i tre vincitori della categoria “Grandi imprese”. Non ha nascoto la propria soddisfazione e l’orgoglio per l’azienda e per il territorio il presidente e amministratore delegato, Enrico Boerci: “Per noi, la sostenibilità non è mai stata una parola di facciata, né un optional, ma un impegno concreto che ci siamo assunti fin dal 2016 e che è parte integrante della nostra mission aziendale - ha commentato - Questo premio, che cade nel ventennale di BrianzAcque, è un ulteriore riconoscimento delle nostre best practices e la conferma della capacità di tradurre le linee programmatiche della gestione Esg in scelte aziendali virtuose in favore della comunità, dei lavoratori e dell’ambiente dentro cui operiamo”. Alla seconda edizione del Premio hanno preso parte più di 170 realtà tra le quali spiccano importanti nomi del mondo dell’imprenditoria italiana che hanno presentato i loro bilanci di sostenibilità o sociali relativi all’anno 2021.

Un'azienda fra le più sostenibili

La cerimonia si è svolta nella tarda mattinata nella storica sede del quotidiano di via Solferino. A ritirare il riconoscimento Giuseppe Mandelli, chief financial officer di Brianzacque, e Patrizia Daniele, finance manager. Per il cfo Giuseppe Mandelli si tratta di un altro riconoscimento importante per BrianzAcque in tema di sostenibilità: "La nostra società nel corso degli ultimi esercizi ha reso sempre più conforme e aderente agli standard internazionali il proprio reporting di sostenibilità - ha detto a proposito - Anche grazie a questo percorso evolutivo, oltre al premio, abbiamo ottenuto ingenti finanziamenti per accelerare nella transizione alla Green Economy”. I capisaldi della sostenibilità targata BrianzAcque sono numerosi e figurano anche nel Piano di sostenibilità adottato nel 2020 con obiettivi allineati all’Agenda Onu 2030.

L'impegno per l'ambiente

Guardando al fronte ambientale BrianzAcque si è sempre distinta per la garanzia di distribuire un’acqua pulita, controllata e sicura quale irrinunciabile baluardo del servizio all’utenza, e altresì per la tutela di una risorsa sempre più scarsa e da preservare tramite la riduzione e la prevenzione della dispersione idrica. Contribuendo alla lotta al cambiamento climatico, attraverso anche il pieno utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili e la circolarità del processo di depurazione delle acque. In questo momento, la società, partecipata dalla Provincia e dai 55 Comuni di Monza e Brianza, ha in corso un maxi progetto per l’ammodernamento e la digitalizzazione degli acquedotti, che ha ottenuto 50 milioni di euro di finanziamento dal Pnrr in aggiunta a un precedente Green loan della Banca europea degli investimenti (Bei) legato al raggiungimento di alcuni, importanti parametri ecologici.