Il castello sulle colline brianzole all'asta per 2,7 milioni di euro

Tra le colline brianzole c'è un castello dalle tinte magiche che aspetta di essere comprato. Il nuovo avviso è comparso il 20 marzo scorso e l'asta partirà da una base di 2,7 milioni di euro: chi vuole può anche prendere appuntamento per vederlo. Il Castello di Pomerio è (per la seconda volta, la prima nel 2018) in vendita dopo il tentativo del 2018 dove si pensava che sarebbe stato acquistato per farne un hotel di lusso. Il castello è circondato da un parco con alberi anche secolari di 16.225 metri quadrati 3.315 comprensiva di zona sportiva con piscina e campi da tennis. Si trova in Brianza, in una posizione strategica tra il Lario e Milano.

"Il Comune di Erba, scrivono sul sito (qui i dettagli), è proprietario del compendio immobiliare denominato “Castello medioevale di Pomerio”, situato a Erba, nella frazione di Buccinigo. L’Amministrazione comunale ha deciso di procedere all’alienazione di tale immobile, considerato da sempre elemento qualificante per il territorio erbese e per la sua identità storica e architettonico-paesaggistica. Si è pertanto scelto di permetterne il recupero, al fine di una migliore integrazione nel tessuto economico, sociale e abitativo della Città". Il fabbricato principale è costituito dal castello vero e proprio, che ha una pianta trapezoidale articolata in quattro ali intorno a una corte interna. Per tre lati, l’edificio si sviluppa su due/tre livelli, mentre l’ala nord-ovest presenta anche quarto e quinto livello, in discontinuità. I vari piani sono collegati tra loro da scale interne ed esterne in muratura e in legno e da due impianti ascensori. La corte interna è pavimentata in acciottolato ed è impreziosita dalla presenza di due pozzi e di due gelsi secolari.

La storia

Come riportato dal sito ufficiale del castello, alcuni documenti parlano di una fortezza che parrebbe essere proprio il Castello di Pomerio e che il figlio di Carlo Magno utilizzò come base militare. A segnare la storia del maniero e della zona fu la battaglia di Carcano nel 1160 contro il Barbarossa di cui ogni anno si festeggia la la rievocazione storica. Tra Settecento e Ottocento fu trasformato in una filanda dalla famiglia nobiliare Corti, padroni di una fileria serica molto nota. Poi divenne un hoel di lusso aperto fino ai Mondiali di Italia '90.

Nel 1999 l'amministrazione comunale guidata dall'allora sindaco Filippo Pozzoli decide di acquistare il prestigioso immobile: una compravendita che si concluse soltanto dopo una guerra di carte bollate tra il Comune e l'immobiliare milanese che si era aggiudicata il castello all'asta.

Adesso il maniero verrà battuto nuovamente all'asta e il ricavato verrà utilizzato per sistemare altre due dimore storiche del territorio, Villa Candiani e Villa San Giuseppe.

Perchè il comune di Erba ha deciso di vendere il castello di Pomerio

Alla base ci sono essenzialmente motivazioni economiche: troppo onerosa la manutenzione della struttura, che consta di 3.315 metri cubi più un parco di 16.225 metri quadrati, oltretutto protetta da moltissimi vincoli che rendono difficile anche concretizzare i progetti che negli anni si sono succeduti nella speranza di metterlo a reddito.