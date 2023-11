Una maxi Esselunga, cinema, aree verdi interne e oltre 200 negozi: ecco Merlata Bloom

Ci sono 210 negozi e 43 ristoranti tutto sparso su 70mila metri quadrati (con 5mila mq di aree verdi interne). E poi un maxi multisala con schermi grandi quanto un appartamento. Sono alcune delle caratteristiche di Merlata Bloom, il nuovo maxi centro commerciale costruito a Cascina Merlata che apre nella giornata di oggi, mercoledì 15 novembre.

Il mall si trova al centro del nuovo quadrante nord ovest della citta? di Milano e, come si legge nella presentazione, è la "cerniera tra Mind e Cascina Merlata, con il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese". Sorge tra l'autostrada A4 e il cimitero Musocco, su un'area che fino a qualche anno prima di Expo era completamente agricola.

La struttura è stata realizzata dallo studio internazionale CallisonRtkl e si contraddistingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche, ma anche per il dominio della luce naturale. Ci sono poi 10mila metri quadri dedicati al tempo libero con tanto di "formati ideati appositamente per Merlata Bloom", sei legge sempre nel comunicato. La loro collocazione non è casuale, si trovano nel cuore della struttura: al centro del grande ponte, una sorta di "winter garden" caratterizzato da aree verdi interne e ampie aree finestrate affacciate verso il parco. Già, perché dietro alla mastodontica costruzione c'è un parco di 30 ettari, due piazze e un percorso ciclopedonale che collega il mall con la bike lane di via Gallarate.

Tutti i negozi presenti

L'elenco dei negozi è decisamente tutt'altro che corto: ci sono 210 insegne, 43 dedicate alla ristorazione. Al piano terra trova spazio un supermercato Esselunga da circa 6mila metri quadri, il primo in un mall e tra i più grandi della catena dato che le superfici di vendita dell'azienda fondata da Bernardo Caprotti raramente superano i 2mila mq. A lungo si è temuto che il nuovo negozio comportasse l'automatica chiusura dell'Esselunga del polo commerciale di Baranzate, ma dall'azienda non è mai trapelata notizia alcuna su questa eventualità. C'è, poi, il nuovo negozio Decathlon che ha preso il posto di quello di Baranzate, chiuso nelle scorse settimane.

Non solo, ci sono anche diverse "prime aperture": insegne che hanno scelto il mall di Milano per il loro primo punto vendita in Italia. Tra questi c'è Neat Burger, fast food vegano di proprietà di Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton. Sempre sotto la volta di legno di Cascina Merlata c'è il primo negozio in un centro commerciale di Reserved, store che vende abbigliamento di diverse griffe di moda.

La cerimonia di inaugurazione

Il centro commerciale apre il 15 novembre e sono previsti tre giorni di eventi. Alle 18.30 ci sarà lo show dei Da Move con un taglio del nastro spettacolare che mixerà i trick di calcio freestyle con il basket freestyle, passi di danza e backflip con breakdance ed evoluzioni su una ruota con la bike trial.

Giovedì 16 novembre, sempre dalle 18:30 ci sarà la finale del progetto di Merlata Bloom Milano con Open Stage, alla presenza di una giuria d’eccezione - Federica Abbate, Marco Maccarini, Fabio Dalè. In palio c’è la produzione di un brano musicale. Venerdì 17 novembre, alle 19, l’atteso deejay set di Giorgio Prezioso: dj e produttore italiano, vincitore di concorsi per dj, è in prima linea nella musica dance dagli anni ‘90, facendo furore in eventi e festival musicali italiani e internazionali.

Come arrivare al centro commerciale di Merlata Blooom

Il centro commerciale si trova di fianco all'Autostrada A4. Per arrivare da Milano basta dirigersi verso Gallaratese e poi imboccare Via Daimler. Per chi arriva dall'autostrada A4, invece, basta uscire all'uscita di Pero e successivamente seguire le indicazioni; dalla A8 è sufficiente uscire a Cascina Merlata. La struttura, inoltre, ha un parcheggio in grado di ospitare 3.700 veicoli.

Attualmente il mall non è servito da una sua fermata di mezzi pubblici (entro il 2026 sarà costruita una stazione attraversata dai treni del passante). Si può raggiungere il mall da Molino Dorino (metro M1) e prendendo una navetta gratuita disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30. La distanza tra Molino Dorino e il centro commerciale (1,4km) si può anche percorrere a piedi con una passeggiata di 20 minuti. Infine, si può raggiungere il centro commerciale attraverso il bus della linea 35 di Atm.

Gli orari

La galleria del centro commerciale sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22; il supermercato da lunedì al sabato con orario 7.30-22, mentre la domenica con orario 8-22. L'area ristoranti e il cinema Notorious saranno aperti tutti i giorni dalle 9 fino a tarda sera.