Brianza terra di aziende dal fatturato record: quali sono i 5 comuni "più ricchi"

Al primo posto c'è Monza, il capoluogo di provincia. La città di Teodolinda è anche la "regina" brianzola delle imprese in vetta alla classifica dei 5 comuni della Brianza per fatturato. Ammonta a quasi 13 miliardi di euro il fatturato complessivo registrato nel 2022 dalle imprese del territorio - 140 hanno preso parte all'analisi - secondo i dati resi noti dall'edizione 2023 di TOP500+, il progetto di ricerca e di approfondimento economico-finanziario del Centro Studi di Assolombarda. Al secondo posto con 10.035.217.265 euro di fatturato registrato lo scorso anno da 65 imprese della città c'è Vimercate. Segue in terza posizione, ma sempre sul podio delle città più ricche della provincia, Agrate Brianza: 49 imprese prese in esame e un fatturato 5.868.076.758 euro.

Al quarto e al quinto posto poi Desio, 4.922.990.037 euro con 40 aziende, e Cesano Maderno che con 21 imprese ha sfiorato un fatturato di 3.479.515.833 euro. Una Brianza terra operosa ma anche dal fatturato record con 70.773.129.425 euro di ricavi per le 800 imprese dle territorio che sono rientrate nell'analisi dell’edizione 2023 di TOP500+, il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria del Centro Studi di Assolombarda che è stata presentata lo scorso lunedì 27 novembre nell'elegante cornice della Villa Reale di Monza.

Su 55 comuni della Brianza, 53 risultano la località in cui ha sede legale o operativa almeno una delle aziende in classifica. In particolare, in 16 comuni le imprese lì attive superano il miliardo di ricavi cumulati e questi territori, insieme, riuniscono l’82% del fatturato complessivo delle 800 imprese censite.

Come stanno le imprese di Monza e Brianza

Il 2022 per le maggiori 800 imprese della Brianza è stato l’anno dei record dei fatturati, per un totale di 70,8 miliardi euro complessivi, con una redditività straordinaria al 14% in termini di ROE e con il 91% delle aziende in utile. Nella prima metà del 2023, invece, l’economia della Brianza ha continuato a crescere, seppur a una velocità ridotta rispetto al passato, con la produzione manifatturiera in ulteriore espansione rispetto al complesso dell’industria lombarda sostanzialmente ferma, e con l’export che ha registrato un nuovo massimo di 7 miliardi di euro semestrale. Ma le preoccupazioni su come si chiuderà l’anno da parte degli imprenditori ci sono a causa del quadro internazionale fragile e incerto, del deterioramento della domanda, degli aumentati vincoli finanziari e della alta difficoltà nel reperire personale adeguato.

E’ questa la fotografia delle imprese di Monza e della Brianza che emerge dell’edizione 2023 di TOP500+, il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria delle 800 maggiori imprese per fatturato, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda e promosso in collaborazione con PwC Italia e con il sostegno di Banco BPM presentata lunedì pomeriggio nella cornice della Villa Reale di Monza.

“I numeri analizzati dal Centro studi – ha affermato Giovanni Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda- ci mostrano una Brianza reattiva nonostante il rallentamento globale. L’industria continua a cresce più della media lombarda e questo significa anche che le imprese, per stare sui mercati non hanno smesso di cogliere la forte spinta all’innovazione tecnologica e digitale, la transizione verso un'economia sostenibile e la rivoluzione ESG. Fattori che hanno un ruolo sempre più determinante per la crescita. In questo contesto il concetto di "capitale umano" è un tema fondamentale su cui occorre investire in termini di risorse e progettualità. Assolombarda, da sempre impegnata nel rafforzare le sinergie tra imprese e mondo della scuola, ha dato il via al primo Liceo STEAM in Lombardia, un percorso di studi coerente e sinergico con il mondo delle aziende che hanno sempre più bisogno di talenti e di professionalità altamente specializzate. Un risultato importante non solo per le nostre imprese ma anche per i ragazzi e le ragazze che hanno l’opportunità di rendere più concreto il loro futuro”.

Il metodo

Lo studio esamina le prime 800 aziende di Monza e Brianza, ordinate per fatturato 2022, appartenenti ai settori dell’industria, dei servizi non finanziari e del commercio. Per redigere la classifica 2023, sono stati elaborati i bilanci 2022 disponibili nella banca dati Aida di Bureau Van Dijk al 30 ottobre 2023, selezionando le aziende con sede legale e/o operativa nella provincia di Monza e Brianza e appartenenti ai settori dell’industria, dei servizi non finanziari e del commercio. In base alla disponibilità nella banca dati, i bilanci presi in considerazione sono di tipo consolidato (se l’azienda che consolida è in provincia), ordinario o abbreviato. In caso di disponibilità del bilancio consolidato di gruppo, nella classifica rientra solo quest’ultimo e sono esclusi di conseguenza quelli delle singole società partecipate.

La classifica delle prime 15 imprese per fatturato a Monza e Brianza

Tra le 15 imprese con il fatturato più alto presenti sul territorio di Monza e Brianza nove superano il miliardo di euro. Al primo posto c'è Esprinet S.p.A. (Vimercate), seconda Mediamarket S.p.A. (Verano Brianza), terza STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza), quarta BASF Italia S.p.A. (Cesano Maderno), quinta G.A.I.A. Holding S.r.l. (Desio), sesta Candy S.p.A. (Brugherio), settima Decathlon Italia S.r.l. (Lissone), ottava SOL S.p.A. (Monza), nona Prenatal Retail Group S.p.A. (Cogliate). Seguono decima DS Smith Holding Italia S.p.A. (Vimercate), undicesima Roche S.p.A. (Monza), dodicesima Sacchi Giuseppe S.p.A. (Desio), tredicesima Gruppo Fontana (Veduggio con Colzano), quattordicesima Gruppo Sapio (Monza), quindicesima Intercos S.p.A. (Agrate Brianza).