Più di 10 miliardi di euro per tre colossi: la classifica delle 3 aziende con il fatturato più alto della Brianza

Più di dieci miliardi di euro. Ammonta a questa cifra il fatturato totale delle prime tre aziende della provincia di Monza e Brianza. Si tratta di Esprinet S.p.A. (Vimercate), Mediamarket S.p.A. (Verano Brianza) e STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza). Sono questi i tre "colossi" dal fatturato record in Brianza.

Le tre aziende con sede in provincia di Monza e Brianza si sono infatti conquistate il podio della classifica 2023 del “TOP 500+” di Assolombarda che ha analizzato i ricavi riferiti al 2022 di 800 imprese del territorio. I ricavi complessivi delle aziende brianzole, secondo quanto emerso dalla classifica, vanno da un minimo di 11,2 milioni a un massimo di 4,7 miliardi di euro. "La soglia massima si è lievemente ridotta rispetto allo scorso anno mentre quella minima si è, ancora una volta, spostata verso l’alto. Nel complesso, il fatturato delle 800 aziende raggiunge un nuovo record a 70,8 miliardi euro e il risultato di esercizio, in somma algebrica, ammonta a 2,5 miliardi di euro (in contrazione del -11,2% su base annua, ma sempre un ammontare molto elevato nella serie storica). Le aziende in utile sono ben il 91% del totale" si legge nell'analisi di Assolombarda.

Il 2022 è stato un anno di crescita ancora buona per l’economia di Monza e della Brianza, con il valore aggiunto del territorio che si è espanso del +2,1% e le esportazioni che hanno raggiunto il record di 12,9 miliardi di euro (+21 % a valori correnti sul 2021). Si è anche chiuso il divario di occupazione rispetto al 2019, con un orizzonte temporale anticipato rispetto al 2023 previsto per la Lombardia. Nell’ultima parte del 2022 e con maggiore evidenza nel corso del 2023 la crescita globale si è però progressivamente indebolita e la domanda raffreddata, con ripercussioni sulle imprese monzesi industriali particolarmente attive sui mercati esteri. Tuttavia, gli indicatori finora disponibili a consuntivo per la prima metà del 2023 delineano a livello locale monzese un rallentamento più moderato rispetto a quanto sperimentato nella media regionale. La produzione del manifatturiero nei primi due trimestri ha continuato ad avanzare (+3,3% tendenziale a gennaio-marzo, +2,3% ad aprile-giugno) sebbene a un ritmo ridotto rispetto ai periodi precedenti, a differenza del complesso dell’industria lombarda che invece si è quasi fermata (+2,5% e +0,5% nei due trimestri). Le imprese monzesi hanno totalizzato anche un nuovo massimo di export nel primo semestre del 2023 pari a 7 miliardi di euro a valori correnti (quindi tenuto conto della spinta al rialzo dei prezzi), con una crescita del +11,3% rispetto all’anno precedente che si confronta con un ben più contenuto +3,8% a livello regionale.

E ancora: "In termini di performance, focalizzando l’analisi su un campione chiuso di 707 società è possibile svolgere qualche confronto tra i risultati conseguiti nel 2022 e quelli dell’anno precedente. Il 2022 è un anno di crescita ancora sostenuta e il fatturato complessivo delle aziende analizzate aumenta del +14,3% dopo il brillante rimbalzo pari al +16,4% conseguito nel 2021 post-pandemico. I valori di fatturato sono così superiori a quelli del 2019 antecedenti la recessione del 2020 del +27%. Tuttavia, scende all’83% (dall’87% nel 2021) la quota di aziende che registra un aumento dei ricavi, mentre sale al 17% (dal 13%) quella che segna una flessione. La redditività rimane straordinaria e in lieve aumento: considerando le 800 imprese in classifica, l’EBIT mediano sui ricavi passa dal 4,9% nel 2021 al 5,2% nel 2022, il ROE mediano dal 13,3% al 14%. La quota di aziende in utile diminuisce solo leggermente dal record del 92% nel 2021 al 91% nel 2022".

La classifica delle prime 15 imprese per fatturato a Monza e Brianza

Tra le 15 imprese con il fatturato più alto presenti sul territorio di Monza e Brianza nove superano il miliardo di euro. Al primo posto c'è Esprinet S.p.A. (Vimercate), seconda Mediamarket S.p.A. (Verano Brianza), terza STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza), quarta BASF Italia S.p.A. (Cesano Maderno), quinta G.A.I.A. Holding S.r.l. (Desio), sesta Candy S.p.A. (Brugherio), settima Decathlon Italia S.r.l. (Lissone), ottava SOL S.p.A. (Monza), nona Prenatal Retail Group S.p.A. (Cogliate). Seguono decima DS Smith Holding Italia S.p.A. (Vimercate), undicesima Roche S.p.A. (Monza), dodicesima Sacchi Giuseppe S.p.A. (Desio), tredicesima Gruppo Fontana (Veduggio con Colzano), quattordicesima Gruppo Sapio (Monza), quindicesima Intercos S.p.A. (Agrate Brianza).

Nelle prime 50 posizioni si trovano le imprese che da sole sommano il 58% del fatturato complessivo del ranking. Più della metà delle aziende, 34, appartengono al manifatturiero, a conferma della spiccata vocazione produttiva che storicamente caratterizza il territorio di Monza e della Brianza.