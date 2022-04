Quanto sono ricchi i monzesi: ecco i comuni dei "Paperoni" della Brianza

Monza tra i trenta comuni più ricchi d'Italia. Anche se in penultima posizione. Il capoluogo brianzolo è il ventinovesimo comune dei "Paperoni" d'Italia, dopo Correzzana - altro comune brianzolo - e prima di Bergeggi, in Liguria. A rivelarlo è la mappa dei redditi diffusa dall'Agenzia delle Entrate qualche giorno fa (su dichiarazioni dei redditi del 2021 riferite ai redditi 2020). In prima posizione, come comune più ricco d'Italia, c'è Basiglio, nel Milanese. E Milano si conferma in testa come capoluogo più ricco d'Italia, con un reddito medio pro capite di 31.778 euro.

A Monza il reddito pro-capite annuo è di 28.265 euro, 495 euro in meno rispetto al dato del 2019 (calcolato sulle dichiarazioni dei redditi del 2020). Quasi 500 euro in meno per ogni monzese, complice forse anche la pandemia e le difficoltà legate al covid. Di poco sopra il dato monzese, in Brianza c'è Correzzana con un reddito pro capite lordo di 28.353 euro. E proprio nel comune brianzolo si è registrato un brusco calo di cifre rispetto al 2019 con una variazione in perdita che ha superato ampiamento i mille euro, quasi il doppio di Monza. Il comune più ricco della Brianza invece è Vedano al Lambro.

Il comune dei Paperoni della Brianza

Vedano al Lambro con un reddito medio annuo di 30.818 euro si conferma il comune più ricco della provincia di Monza e Brianza e il tredicesimo tra quelli d'Italia. Su un totale di 5.662 contribuenti, la perdita in termini di reddito rispetto al 2019 è stata pari a 628 euro.

Quali sono i comuni brianzoli più ricchi

Dopo Vedano al Lambro, Correzzana e Monza, i comuni brianzoli dei Paperoni sono Lesmo (27.984 euro), Vimercate dove il reddito medio annuo è di 26.419 euro con una variazione di 21 euro in meno rispetto al 2019, Usmate Velate (25.629 euro), Biassono (25.462 euro) e ancora Triuggio, Aicurzio, Carnate, Carate Brianza, Bellusco, Ornago, Agrate Brianza, Villasanta e Burago di Molgora. Questi ultimi oscillano tra 25mila e 24mila, al di sopra della media nazionale che si attesta sui 21.570 euro.