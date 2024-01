A Brugherio si cercano due agenti della polizia locale da assumere

Due agenti di polizia locale cercasi. Il comune di Brugherio seleziona due figure da assumere ed entrare a far parte dell'organico del comando di polizia locale. E' stato pubblicato il il bando di concorso - riservato agli under35 - a cui ci si può iscrivere entro il prossimo 22 febbraio.

"Il Bando prevede anche la formazione di una graduatoria che sarà ritenuta valida per successive eventuali assunzioni si rendessero necessarie" specificano dal municipio.

Per partecipare al Bando di concorso, è necessario presentare la propria candidatura a partire dalle ore 12 di martedì 23 gennaio e fino alle ore 12 del prossimo giovedì 22 febbraio, tramite la “Piattaforma per il Reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni” del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla pagina web: https://www.inpa.gov.it , cercare il concorso in “Cerca nella Banca dati” e seguire tutte le indicazioni contenute.

Le prove concorsuali sono previste: nella giornata di martedì 27 febbraio con inizio alle ore 9:00 l’eventuale test di preselezione e alle ore 11:00 la prova scritta mentre, la successiva prova orale, è in calendario per mercoledì 6 marzo, sempre alle ore 11:00.

Le sedi delle prove verranno comunicate successivamente. Per tutte le informazioni è possibile scaricare il bando sul sito del comune di Brugherio.