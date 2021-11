Le imprese provano a ripartire anche in Brianza

Numeri positivi, che sembrano meglio anche dei dati pre-lockdown con produzione, fatturato e ordini a Milano Monza Brianza Lodi in crescita rispetto a due anni fa. A fotografare lo stato dell’industria in Brianza e non solo sono i dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Per evitare l’effetto distorsivo indotto dagli effetti del lockdown, infatti l’analisi confronta i dati con i valori registrati nel terzo trimestre 2019, sia rispetto alla dinamica produttiva sia per fatturato e degli ordini.

A Monza la produzione è cresciuta del 5,6%, il fatturato dell’11,2% e gli ordini del 12,8%. Permangono tra i segnali negativi le difficoltà di approvvigionamento sui mercati che riflettono – attraverso l’incremento dei prezzi – il disallineamento tra crescita della domanda e rigidità dell’offerta. A Monza e Brianza prosegue la crescita congiunturale: il terzo trimestre 2021 fa registrare un un aumento consistente rispetto al secondo trimestre 2021 sia della produzione industriale (+1,8% destagionalizzato) sia del fatturato (+3% destagionalizzato) che delle commesse acquisite dai mercati interni (+2,4% destagionalizzato). La crescita tendenziale della capacità produttiva colloca i volumi prodotti a un livello superiore rispetto al terzo trimestre 2019 pre-pandemia (+5,6%) in linea con il dato lombardo (+6,2%).

Nello stesso periodo, i dati della manifattura brianzola per fatturato (+11,2%) si allineano al dato lombardo (+12,3%). Sempre rispetto al terzo trimestre 2019, il portafoglio ordini del manifatturiero brianzolo evidenzia un incremento reale in linea con quanto registrato in Lombardia (rispettivamente +12,8% e +13,3%).