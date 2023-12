Stop ai prodotti anti-inflazione scontati: dove trovarli (ancora per poco) nei supermercati

Il "Carrello tricolore" non verrà rinnovato. Il "Trimestre anti-inflazione" sta finendo e con lui anche l'iniziativa promossa dal governo Meloni tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per portare una serie di prodotti scontati nei supermercati italiani. Il carrello tricolore era espressione della campagna e il ministro Adolfo Urso ha annunciato la sua sospensione il 31 dicembre 2023 perché "l'obiettivo è stato raggiunto". In generale, i prezzi in Italia sono in discesa, è vero, ma non è successa la stessa cosa ad alcuni prodotti alimentari che facevano parte proprio del Carrello tricolore, come spiega Today.it.

Urso: "Abbbiamo raggiunto l'obiettivo di contenere i prezzi"

Così, il patto anti-inflazione non verrà rinnovato e non andrà oltre la sua scadenza prevista del 31 dicembre. La conferma arriva direttamente dal titolare della misura, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Era una misura straordinaria. Il nostro obiettivo era contenere l'aumento dei prezzi e l'abbiamo raggiunto - ha detto Urso a margine del tavolo al ministero -. L'inflazione è allo 0,8% lo scorso anno era l'11,8% e siamo per la prima volta sotto la media dell'Unione Europea e sotto il tasso di inflazione di Germania, Francia e Spagna - rivendica il Ministro -. Facciamo meglio degli altri. Il nostro obiettivo era contenere i prezzi del carrello della spesa dei beni alimentari dei prodotti a più largo consumo e ci siamo riusciti".

Il "trimestre anti-inflazione" era nato per "favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale", si leggeva sul sito del governo il giorno della firma del "patto" con le imprese del settore.

Il bollino anti-inflazione

I prodotti scontati sono beni prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", ma non solo: anche prodotti per l'infanzia e la cura della persona. Al "Patto" hanno aderito i "principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura". Su una selezione di prodotti possono essere previsti:

Prezzi fissi;

Promozioni;

Iniziative sui prodotti a marchio del distributore;

Carrelli a prezzo scontato o unico.

Il trimestre con i prodotti scontati è iniziato il 1°ottobre e quindi terminerà come previsto il 31 dicembre 2023.

Come vanno i prezzi dei prodotti nei supermercati in Italia

Eppure, alcuni dei prodotti in sconto continuano a salire di prezzo, come frutta fresca, olio e prodotti per l'infanzia. È quanto emerge dalla top ten dei rialzi mensili alimentari stilata dall'Unione nazionale dei consumatori sulla base dei dati sull'inflazione di novembre dell'Istat. Al primo posto la frutta fresca con un aumento del 4,4% su ottobre 2023; al secondo posto l'olio di oliva con un incremento del 3%; medaglia di bronzo per gli Alimenti per bambini che in un solo mese balzano del 2,9%.

La top 10 dei rincari nei supermercati N Prodotto Rincari mensili di novembre 1 Frutta fresca 4,4 2 Olio di oliva 3 3 Alimenti per bambini 2,9 4 Burro 2,1 5 Altri prodotti a base di cereali (pasta sfoglia, pasta brisée) 2 6 Acque minerali 1,7 7 Pasta (fresca, secca e preparati di pasta) 1,6 8 Latte conservato 1,1 8 Yogurt 1,1 8 Gelati 1,1 9 Piatti pronti 1 10 Altre carni (coniglio, carne equina) 0,9 10 Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati 0,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

"Questi dati attestano il flop del trimestre anti-inflazione - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori-. Se, infatti, la frutta fresca era esclusa dai possibili sconti, avendo prezzi troppo volatili e instabili per poter prendere impegni, spicca il terzo posto occupato dagli Alimenti per bambini, +2,9% su ottobre 2023 e addirittura +12,8% su novembre 2022, contro il +11,1% del mese precedente".

"Un dato che da solo basterebbe a decretare il fallimento del 'carrello tricolore', visto che i prodotti per l'infanzia erano gli unici esplicitamente citati negli impegni del Protocollo, che aveva tra i tanti difetti anche quello di non avere un elenco dettagliato dei beni su cui intervenire. Vergognoso poi che la Pasta (fresca, secca e preparati di pasta), simbolo dell'alimentazione italiana, continui a salire nonostante prezzi oramai astronomici".

Dove trovare (ancora per poco) i prodotti scontati

All'iniziativa hanno aderito 36 associazioni. Sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) è disponibile l'elenco, organizzato per province, dei negozi e dei punti vendita sul territorio nazionale che aderiscono all'iniziativa. Per facilitare la consultazione la lista di ogni provincia è ordinata per comune e Cap di riferimento. Gli elenchi sono in continuo aggiornamento con integrazioni e le nuove adesioni: la lista dei supermercati aderenti si può consultare su questa pagina del Mimit.