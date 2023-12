La multinazionale nata in Brianza da 176 milioni di euro di fatturato assume: 50 nuovi posti di lavoro

Non si ferma la crescita della multinazionale nata in Brianza che con le sue viti ha "conquistato" il mondo. Per Brugola OEB - azienda italiana leader nella produzione di viti per il settore automotive - il 2023 si sta chiudendo con grande soddisfazione grazie al rispetto del piano strategico di sviluppo aziendale con l’incremento di macchinari e attrezzature con conseguente ampliamento degli spazi produttivi e l’aumento delle risorse umane con importanti numeri legati alle nuove assunzioni.

I nuovi macchinari

Nel 2023 sono stati installati 11 nuovi macchinari con l’obiettivo di rafforzare il concetto di industria 4.0, per portare Brugola a livelli sempre più alti di automazione, trasformazione tecnologica, produttività ed efficienza anche energetica. Il maggior beneficio di tali investimenti riguarda principalmente la produzione che vede un sostanziale rafforzamento giustificato da numeri considerevoli. Infatti, con i nuovi macchinari, si registrerà una produzione di + 10/15% di pezzi al giorno, che si traducono in oltre 200 tonnellate. Il 2023 ha visto anche un ampliamento degli spazi produttivi per una migliore organizzazione della linea di produzione. In particolare, agli attuali siti produttivi Brugola si aggiunge un nuovo stabilimento di oltre 1000 mq che sarà interamente dedicato alla fase di stampaggio con macchinari destinati alla produzione di singole linee di prodotto. L’obiettivo di tale verticalizzazione è quello di aumentare l’efficienza produttiva.

452 dipendenti e 50 nuove assunzioni

"Da sempre, l’azienda ha dimostrato attenzione e impegno nei confronti dei propri collaboratori, cercando di creare politiche welfare a sostegno della loro vita in azienda e anche personale. Allo stesso tempo, è grande la responsabilità verso il proprio territorio nel generare nuove opportunità di lavoro che coinvolgano la comunità di Lissone e dintorni" spiegano dal marchio annunciando le novità in termini occupazionali. "Entro gennaio 2024, è previsto, infatti, un inserimento massiccio di nuovi dipendenti che andranno a unirsi agli attuali 452 colleghi nelle varie sedi Brugola in Italia. Saranno circa 50 i collaboratori che prenderanno posto in azienda e ricopriranno vari ruoli nei differenti reparti produttivi" spiegano da Brugola.

La storia di una multinazionale nata in Brianza

Brugola OEB Industriale SpA nasce nel 1926 dall’esperienza del suo fondatore Egidio Brugola, colui che nel 1945 brevetta la Vite Cava Esagonale. Con la seconda generazione l’azienda si afferma come specializzata nella produzione di viti critiche nel settore Automotive guadagnandosi il titolo di leader mondiale per la produzione di viti a testa esagonale. L’attuale presidente Jody Brugola consolida il fatturato portandolo ad oltre 176 milioni di euro, e realizza uno stabilimento in USA inaugurato nel 2015. Attualmente l’azienda produce oltre 800 tipi differenti di viti, vanta più di 500 dipendenti tra Italia e USA ed è presente in oltre 200 stabilimenti produttivi di auto in tutto il mondo.