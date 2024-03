Il grande gruppo brianzolo che nel 2023 ha generato ricavi record per 419 milioni di euro

AEB continua a crescere, investendo nel territorio della Brianza e distribuendo dividendi sempre più corposi. I numeri del 2023, appena divulgati, sono molto positivi: l’anno scorso le società del perimetro Ambiente Energia Brianza (AEB, Gruppo A2A) hanno generato ricavi per oltre 419 milioni di euro e realizzato investimenti per 61 milioni di euro, con un risultato d’esercizio aggregato che supera i 16,7 milioni di euro

“Il 2023 è stato un anno positivo per AEB e le società controllate - spiega il presidente Massimiliano Riva -. Nonostante uno scenario energetico in forte evoluzione e ancora condizionato dalle dinamiche rialziste del 2022, AEB ha confermato la sua solidità e la sua capacità di guardare al futuro, investendo nella transizione energetica e nell’economica circolare. Una strategia possibile grazie alla partnership industriale con A2A che si traduce in benefici per i nostri soci e per i cittadini: oggi siamo in grado di offrire servizi più efficienti e di maggiore qualità nei territori in cui operiamo. Gelsia ha consolidato la sua presenza, grazie anche alle nuove offerte commerciali mentre Gelsia Ambiente si è confermata società leader per i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana nel territorio brianzolo, con una gamma servizi completa ed innovativa, sempre a supporto delle amministrazioni comunali e con una percentuale di raccolta differenziata al top dei migliori riferimenti nazionali, costantemente oltre l’80%. Infine, la crescita costante dei dividendi si traduce in più risorse per i nostri Comuni-soci e quindi più servizi per i cittadini”.

I risultati aggregati 2023 relativi al perimetro AEB evidenziano ricavi per 419 milioni di euro e un margine operativo lordo di 61 milioni di euro. Gli investimenti al 31 dicembre 2023 sono stati pari a 61 milioni di euro, in forte crescita (+49%) rispetto all’esercizio 2022, con focus su rinnovo delle reti del gas e dell’energia elettrica, efficientamento energetico, rinnovo del parco mezzi per la raccolta rifiuti, puntando sull’alimentazione elettrica.

A questo si aggiunge l’acquisizione della società VGE05 Srl per lo sviluppo di un parco fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia da 61 MWp, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 30mila famiglie. ”Quest’ultima operazione - osserva il presidente Riva - proietta AEB tra i protagonisti nazionali dello sviluppo delle energie rinnovabili, dando un contributo importante alla decarbonizzazione del Paese e ponendo le basi per ulteriori investimenti in questo settore”. Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda è risultato pari a 0,8x, confermando la solidità patrimoniale e la capacità del perimetro societario, in grado di sostenere i significativi aumenti degli investimenti, già registrati nel corso del 2023, anche per i prossimi esercizi. Il risultato d’esercizio 2023 ha fatto registrare un utile di 16 milioni e 773mila euro.

L’assemblea dei soci, riunitasi nei giorni scorsi, nell’approvare il bilancio ha deciso di distribuire dividendi per 12.180.567 euro, pari a 10,5 euro per 1.000 azioni detenute (EPS), in crescita dell’8,7% rispetto all’esercizio precedente. Negli ultimi 4 anni il dividendo per azione detenuta dai soci è cresciuto del 56%; la distribuzione degli utili è salita da 8 milioni di euro erogati nel 2021 (su dati di bilancio 2020) ai 12,2 di euro, in pagamento dal prossimo 1 luglio. “Numeri - conclude il presidente Riva - che dimostrano in modo chiaro il grande valore industriale, oltre che economico e finanziario, dell’operazione di alleanza strategica sviluppata nel 2020 con A2A”.