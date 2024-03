Perché oggi per 600 persone in Brianza è una doppia (o tripla) festa

San Giuseppe, patrono degli artigiani. E nel giorno della ricorrenza del 19 marzo, giornata in cui si celebra anche la festa del papà, in Brianza sono quasi 600 i falegnami, gli ebanisti o in generale gli artigiani che hanno un doppio motivo di festeggiare perchè di nome fano proprio Giuseppe e 56 di questi sono falegnami. Sono i dati del Registro Imprese, rielaborati da Unione Artigiani: i "Giuseppe" di mestiere artigiano sono 501 nella città di Milano (13 falegnami), 1094 nell'area metropolitana (48 quelli impegnati nel legno e arredo) e 592 tra Monza e Brianza con 56 "legnamè" battezzati col nome del Santo.

Per 2187 persone tra Milano e la Brianza domani, 19 marzo, è una doppia festa o addirittura tripla se sono anche padri di famiglia. E per 117 di questi che sono pure falegnami, ebanisti o carpentieri la giornata di San Giuseppe, patrono degli artigiani, assume un significato ancora più unico. Anzi, secondo un vecchio adagio, "chi si chiama Giuseppe e fa il falegname, è artigiano due volte".

Esaminando i dati dal punto di vista anagrafico e temporale si nota che il nome Giuseppe è particolarmente diffuso tra gli artigiani boomer, nati negli anni '60 e fino ai primi '70. Tra i più giovani è una rarità.

"La giornata di San Giuseppe era particolarmente sentita dai nostri associati fino a pochi anni fa - ricorda Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani - e rappresentava un momento atteso di scambi di auguri e preghiera. Cerchiamo di tenere viva la tradizione ma nei fatti è diventata una giornata come un'altra. Nelle sempre più rare botteghe di famiglia si dedica al massimo un pensiero ai genitori e nonni fondatori. Avevamo proposto di dedicare il 19 marzo all'artigianato italiano ma l'idea è stata assorbita nella giornata nazionale del Made in Italy che da quest'anno sarà celebrata ogni 15 aprile nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci avvenuta nel 1452. Sarà comunque una straordinaria occasione dedicata ad ispirare le giovani generazioni anche sui valori, la bellezza e le potenzialità dell'artigianato italiano."