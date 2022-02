Gelsia, implementazione piattaforma per la customer operations: fatture in ritardo

Gelsia informa che, in seguito alla sostituzione del proprio sistema informatico con un nuovo e più moderno strumento, in grado di migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, la fatturazione del mese di gennaio ha subito un temporaneo rallentamento, dovuto ai lavori di migrazione dal vecchio al nuovo sistema. Le attività di fatturazione sono già riprese e nei prossimi giorni verrà completata l’emissione di tutte le fatture relative al mese di gennaio. Il nuovo sistema informatico adottato da Gelsia è in linea con i migliori standard del settore e costituirà una solida base per il miglioramento dei servizi alla clientela, oltre che uno strumento che abiliterà l’erogazione di servizi innovativi ed in linea con i tempi per tutti i clienti di Gelsia.

Ricordiamo ai clienti che è disponibile la nuova area riservata gratuita (https://areaclienti.gelsia.it/public/) per una panoramica completa sui dati relativi alle forniture di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento ed effettuare direttamente le principali operazioni contrattuali. A seguito del cambio di piattaforma, al primo accesso è necessario procedere con il cambio password. Il call center 800.478.538 e le strutture aziendali sono a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza. Ci scusiamo per i ritardi e confermiamo il nostro impegno a servizio di tutti i nostri clienti.