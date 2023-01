Il comune dove il 30% dei disoccupati ha trovato un lavoro (in 6 mesi)

In 142 hanno deciso di iscriversi alla banca dati nella speranza di poter trovare un posto di lavoro. Per 43 il sogno è diventato realtà. Sono oltre il 30% i giussanesi alla ricerca di un'occupazione che nei primi sei mesi del 2022 hanno realizzato il loro sogno grazie allo Sportello Lavoro di Giussano. Numeri confortanti quelli divulgati dal comune brianzolo relativi ai dati del servizio attivato in città nel corso del 2021. Lo sportello lavoro è stato realizzato grazie alla collaborazione con Afol Monza e Brianza e provincia di Monza e Brianza ed è aperto nella ex sede dell'Asl in via Fermi.

Chi sono gli utenti

Numeri alla mano nei primi sei mesi del 2022 si sono rivolti al servizio 104 nuovi iscritti (68 donne e 36 uomini) e oltre la metà ha più di 45 anni. Inoltre il 90% sono italiani e oltre il 92% era la prima volta che accedevano allo sportello. Il 37% aveva conseguito la licenza media, il 29% il diploma di maturità, il 18% qualifica professionale, il 6% una laurea triennale. La maggioranza degli utenti che si sono rivolti allo sportello ha lavorato come addetti ai servizi alla persona (22%), a seguire operai (17%), impiegati (15,4%) e professionisti del commercio e della ristorazione (15,4%). Ci sono poi alcuni operai specializzati (11,5%) ed impiegati ad alta specializzazione (7,7%). "Le persone si rivolgono al servizio per molteplici motivi - spiegano dal comune di Giussano -. Iscriversi ed essere inseriti nella banca dati per l’incontro domanda-offerta di lavoro, cercare attivamente lavoro da siti internet con l’operatore, sostenere colloqui di orientamento, ricevere consigli su come muoversi sul mercato del lavoro per ottimizzare le possibilità di reinserirsi (siti internet ed agenzie per il lavoro del territorio), ricevere un supporto nella costruzione degli strumenti per proporsi alle aziende (cv e lettere di presentazione), avere informazioni sul mercato del lavoro, ricercare corsi di formazione per qualificarsi maggiormente e rendere più spendibile il proprio profilo".

Che cosa offre lo Sportello Lavoro

Le attività dello Sportello Lavoro sono erogate in modalità integrata con i servizi offerti dalla rete territoriale. L’attività in rete garantisce maggiore completezza del servizio offerto all’utente. In particolare, durante la ricerca attiva di lavoro, sono frequenti i contatti diretti con aziende, Enti o APL per la gestione delle ricerche di personale. Dopo il colloquio di orientamento si è passati alla fase di preselezione per l'inserimento nella banca dati di Afol. In base alle competenze tecniche e trasversali sviluppate dal candidato, alle sue motivazioni ed esigenze personali e anche agli sbocchi offerti dal mercato del lavoro attuale e locale, l'operatore ha definito con l'utente gli obiettivi professionali, i possibili strumenti e canali per raggiungerli ed eventuali necessita di riqualificazione e formazione. “Lo Sportello Lavoro presente a Giussano risponde all’effettiva necessità della cittadinanza inoccupata di ricevere un sostegno concreto nella ricerca di un nuovo lavoro - spiegano il sindaco Marco Citterio e il suo vice Adriano Corigliano -. Il servizio, che si rivolge ai residenti e ai domiciliati nel Comune di Giussano, rappresenta un’ulteriore opportunità per essere coadiuvati nel percorso che fa incontrare persone ed imprese grazie ad un iter che pone al centro orientamento e formazione”.

A questo link tutte le informazioni per accedere allo Sportello Lavoro di Giussano.