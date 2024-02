Luca, il brianzolo che insegna agli studenti ad usare l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Luca Vajani e il suo team (tutto brianzolo) da tempo lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale. In un ex supermercato di Seregno ha dato vita a una vera e propria “fabbrica dei cervelloni” che lavorano alla creazione di videogiochi, ma che sono impegnati anche nell’universo dell’intelligenza artificiale che cambierà (o meglio sta già cambiando) il mondo del lavoro.

Accanto a chi teme che l'intelligenza artificiale possa “rubare” manodopera ma anche menti creative, c’è chi come Vajani e il suo team che invece investono nelle grandi potenzialità della tecnologia e che entrano in classe insegnando ai futuri professionisti come “sfruttare” al meglio l’IA. Luca Vajani ha avviato con successo un progetto negli Istituti tecnologici superiori (le ITS Academy) che grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) hanno a disposizione una grande occasione che, se ben sfruttata, permette loro di potenziare i propri laboratori con tecnologie abilitanti per la transizione 4.0 tra cui l’Intelligenza Artificiale, la gestione Big data e cyber security.

“Proprio concentrandoci su questi tre aspetti - spiega Luca Vajani, CEO di Aries Tech, Software House formata da un team di ingegneri informatici che si occupa da anni di innovazione tecnologica - abbiamo elaborato per alcuni Its Academy un ambiente di simulazione e addestramento per gli studenti, dove creiamo attraverso dei software di simulazione installati sui computer di laboratorio, un percorso formativo altamente performante per imparare ad utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale, la gestione dei big data e la cyber security. Il percorso formativo propone una serie di esercitazioni teoriche e soprattutto pratiche”.

Un progetto pionieristico che Luca Vajani e il suo team hanno messo a punto dopo mesi di lavoro e di sperimentazione sul campo. “Si tratta di un metodo rivoluzionario che insegna perfettamente agli studenti ad utilizzare Intelligenza Artificiale, Cyber Security e Big Data applicandole proprio agli ambiti verso i quali gli ITS Academy fanno formazione”, spiega Vajani.

Il punto di partenza (imprescindibile) è che la tecnologia ormai fa parte delle nostre vite, ma anche delle nostre professioni. Non solo quelle strettamente manuali. Conoscerla e applicarla è fondamentale anche in settori come per esempio il turismo, l’agricoltura e l’archeologia. “Tutto questo, nell’ottica della trasformazione digitale che tante figure professionali dovranno necessariamente effettuare per essere preparate ad affrontare un futuro dove l'Intelligenza Artificiale arriverà massicciamente sul mercato – conclude Luca Vajani -. Gli studenti che usciranno dall’addestramento con il nostro percorso formativo saranno preparati a fronteggiare e soprattutto a dominare la grande sfida con l’IA, che minaccia ogni giorno di rimpiazzare forza lavoro in tutti i settori”.