In Brianza apre un nuovo supermercato nell'ex area industriale abbandonata

Un supermercato moderno e funzionale. Dove è facile arrivare, comodo parcheggiare e semplice fare la spesa. Iperal presenta così il nuovo punto vendita che aprirà ufficialmente mercoledì 25 ottobre a Varedo. Il nuovo supermercato è in corso Milano, in un’area in disuso da tempo (l'ex Snia), e si estenderà su 2500 metri quadrati con oltre 250 parcheggi.

Il supermercato dove prima c’era un'area abbandonata

Il nuovo edificio è il risultato dell’intervento di bonifica e di recupero di uno storico sito industriale inutilizzato, l’ex Snia. “La riqualificazione ha consentito di ridare vita a un’area che ha segnato la storia del paese, rinnovando la sua centralità a livello economico e occupazionale: dopo la Snia, che per decenni ha dato lavoro a migliaia di persone, ora spetta alla grande distribuzione e ai servizi” spiegano dalla società della grande distribuzione. I lavori, iniziati nel mese di maggio 2023, si sono conclusi nei giorni scorsi per dare inizio all’allestimento del supermercato. Ampie vetrate, colori che rimandano alla natura, materiali ecosostenibili: così si presenta alla città il nuovo supermercato. L’utilizzo di nuove tecnologie di illuminazione led, di fonti energetiche rinnovabili e alternative, impianti frigoriferi a CO2, recupero della catena del freddo alimentare, consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera.

54 nuove assunzioni

Ad attendere i nuovi clienti all’Iperal Varedo in corso Milano ci saranno oltre 100 addetti, dei quali oltre il 60 % sono donne, una decina provengono proprio da Varedo. 54 sono i nuovi collaboratori, che verranno affiancati da personale più esperto proveniente dai supermercati Iperal limitrofi.