Che cosa fare da grande? Per gli indecisi tornano le Job Weeks

Che cosa fare da grande? Che studi intraprendere, oppure quali sono i settori che in questo momento ricercano personale? A queste domande gli studenti potranno (provare a) trovare una risposta partecipando alle Job Week 2002 una rassegna di incontri per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia. Il palinsesto di iniziative promosse a livello regionale si svilupperà dal 28 marzo all’8 aprile. L'evento farà tappa anche in Brianza: a Lissone il 28 e il 30 marzo, e al 5 aprile.

Due dei tre eventi si rivolgeranno direttamente agli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Meroni” di Lissone e si inseriscono nell’ampia attività di orientamento scolastico promossa ogni anno dall'amministrazione comunale. Il 28 e il 30 marzo focus della discussione sarà la “Ricerca attiva del lavoro: skills e strategie per un ingresso efficace nel mondo del lavoro”. Si parlerà di ricerca del lavoro: la definizione dell’obiettivo professionale, l’analisi e le credenze sul mercato del lavoro, la ricerca informativa, il personal branding e il personal storytelling, il bilancio di competenze, l’allenamento delle proprie potenzialità, la stesura del curriculum vitae e la lettera di presentazione efficaci e il colloquio di lavoro.

Il 5 aprile alle 18.30 appuntamento in rete con il webinar “Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità europee”. L'iniziativa è gratuita (bisogna iscriveri collegandosi link https://cutt.ly/jobweekslissone_europa).

Verranno presentate le diverse opportunità di studio e di lavoro che l'Europa e il mercato europeo offrono ai ragazzi: Erasmus plus 2021, volontariato e tirocini all’estero, Discover EU, Virtual Exchange), la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle possibilità di mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures), la condivisione di opportunità di sperimentazione di attività formali, non-formali e partecipative che l’UE mette a disposizione.

“L’attività di orientamento messa in campo dal comune di Lissone è incessante se si pensa che dal 2017 al 2022 sono state erogate 1.800 ore, in presenza o a distanza, destinate alla popolazione scolastica del nostro territorio - spiega Alessia Tremolada, assessore con delega alle Politiche giovanili -. Attraverso le Job Weeks, che per il secondo anno ritornano a Lissone, le iniziative locali si inseriscono in un contesto regionale proseguendo nell’ottica di costruzione di una rete formativa e informativa che sta caratterizzando il nostro InforientaGiovani, di recente entrato a far parte di Talent Hub, la Piattaforma Regionale per l’Orientamento dei giovani lombardi nel mondo del lavoro”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Inforientagiovani del comune di Lissone all’indirizzo email informagiovani.lissone@gmail.com o alla pagina Facebook Inforientagiovani.lissone. Tutte le informazioni sul sito www.talenthub.coach, la nuova Piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale.