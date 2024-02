KFC apre un nuovo ristorante in Brianza: 80 posti a sedere per gli amanti del pollo fritto

Apre a Limbiate il nuovo ristorante della catena KFC. Il taglio del nastro è previsto per la fine di marzo 2024. Ad anticiparlo alla redazione di MonzaToday è Thomas Mari, Head of Development KFC in Italia. “Il ristorante sarà aperto al Carrefour di Limbiate - ha spiegato -. Siamo già al lavoro per aprire, entro la fine dell’anno, un altro ristorante in Brianza. Questa provincia è un territorio con un tessuto socio economico molto interessante, che sta rispondendo in modo positivo. KFC è già presente con un ristorante a Busnago, nel centro commerciale Il Globo. Quello di Limbiate è perciò una seconda apertura”. Il ristorante avrà circa 80 posti a sedere: 40 all’interno e 40 nel dehors. È già pronta anche la squadra: una trentina di giovani lavoratori.

Una crescita, quella di KFC in Italia, che non riguarda solo Monza e Brianza. Già nel 2023 aveva annunciato numeri molto positivi nel nostro Paese: la catena di ristoranti aveva chiuso il 2022 con un giro d’affari di 114 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto a quello del 2021 e annunciava l’apertura di 200 nuovi ristoranti nell’arco di 5 anni triplicando i numeri attuali e rafforzando la presenza del marchio in tutte le regioni, con un’attenzione particolare a Lombardia, Lazio, Triveneto, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sardegna. “I numeri del successo ottenuto in 10 anni di presenza sul mercato italiano rappresentano per noi una grandissima soddisfazione - aveva spiegato Corrado Cagnola, responsabile di KFC in Italia –. I traguardi raggiunti sono la leva che ci ha spinti a puntare ancora più in alto nelle previsioni di sviluppo dei prossimi cinque anni, a partire da un’importante novità: l’introduzione di un nuovo modello di franchising con l’ingresso nel sistema, a partire da aprile 2023, di un Corporate Franchisee con un ruolo di leadership a beneficio degli altri franchisee, che si occuperà anche della gestione diretta di numerosi ristoranti del brand”.

L’ingresso di GGC3 S.r.l., joint venture interamente italiana tra Iverna Holdings SA e Essebi SpA, con importante esperienza nel settore dei servizi food, contribuirà in maniera significativa a guidare lo sviluppo e la crescita del marchio KFC in Italia. Nella definizione degli accordi, il nuovo Corporate Franchisee è stato assistito dai team TMT, Corporate e Tax di Simmons & Simmons in Italia ed in UK. KFC è stata assistita da Linklaters per la parte legale e da Deloitte per la parte fiscale, con l’obiettivo di assumere 5 mila dipendenti entro 5 anni. Secondo le analisi dell’Osservatorio della Community Retail 5.0 di The European House – Ambrosetti, ogni posto di lavoro del settore genera più di un posto di lavoro aggiuntivo legato all’indotto e ogni euro di valore aggiunto generato nella filiera ne attiva ulteriori 1,10 nel resto dell’economia italiana, con un effetto moltiplicatore pari a 2,10 Euro.

A cambiare è stato anche il look con un nuovo design, con colori più chiari e uno stile ancora più moderno e cool, capace al tempo stesso di offrire un’atmosfera familiare, rilassante e accogliente per gustare al meglio il pollo fritto KFC, che mantiene come segno di riconoscimento il bianco e rosso delle strisce del logo e l’iconico volto del Colonnello Sanders.