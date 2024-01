La grande azienda con un fatturato da 21 milioni di euro adesso "arriva" in Brianza

La grande azienda brianzola leader in Italia nel panorama informatico si ingrandisce e acquisisce il 66% delle azioni di una delle più grandi aziende nel mondo delle architetture IT. Un investimento importante quello realizzato dalla Smeup, con sede a Nova Milanese. La Smeup ha siglato un accordo di investimento che prevede l'acquisizione del 66% delle quote di GPA SPA, azienda con sede a Imola e Padova e con oltre 20 anni di esperienza nel mondo IT. Un’azienda con 110 collaboratori e un fatturato che si attesta a 21 milioni di euro nel 2022, e che si distingue per un percorso di crescita sul territorio italiano ed estero, grazie alle competenze nel mondo SAP e delle architetture IT.

“L’operazione societaria, che verrà finalizzata a febbraio 2024, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Smeup, che ha trovato nel Gruppo GPA caratteristiche e valori comuni – si legge nella nota di Smeup -. Smeup e GPA condividono gli obiettivi di continuità sia del modello di business applicato, che dell'investimento nella crescita, nello sviluppo e nella valorizzazione delle professionalità che oggi rappresentano il principale asset strategico del Gruppo GPA”.

Questa partnership permetterà la nascita di importanti sinergie grazie alle importanti competenze sviluppate dalle due società, andando ad arricchire le soluzioni già presenti nell’offering Smeup dedicate sia alle soluzioni applicative, che alle tematiche riguardanti il business sector ICS (infrastruttura, cloud e security), in forte crescita all’interno del gruppo. La Smeup ha la sede legale ad Erbusco (Brescia) e altre 20 sedi in Italia. Vanta 700 collaboratori, nel 2024 attesterà il suo fatturato intorno ai 100 milioni, rafforzando inoltre la propria presenza in Emilia e in Veneto.

“La scelta di crescere per acquisizioni esterne passando per progetti industriali di lungo termine è la strategia che ha contribuito negli anni allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali, portando smeup al traguardo dei 73 milioni di euro di ricavi nel 2022”, fanno sapere dall’azienda.



“Questa operazione ha per noi una duplice importanza - spiega Dario Vemagi, CEO and CTO Smeup ICS - va ad integrare il nostro offering a livello applicativo, inserendo tra le soluzioni a portafoglio un player internazionale come SAP e, allo stesso tempo, porta nel gruppo ulteriori risorse e competenze nel mondo infrastruttura, cloud e security. In GPA abbiamo trovato forte commitment e persone con grande competenza. Con loro abbiamo condiviso fin da subito la visione di un percorso di crescita comune, che vada a consolidare la nostra presenza sui territori coinvolti, con l’obiettivo di portare le nostre soluzioni anche in geografie differenti.”.



“Si tratta di un’operazione molto rilevante per smeup, che va ad integrare quelle realizzate negli scorsi anni, ponendoci sempre di più come un partner capace di creare valore per il cliente. Inoltre, con questa importante acquisizione, chiudiamo in anticipo il nostro piano industriale 2022-2026 che prevedeva l’inserimento di una soluzione applicativa internazionale (SAP) - aggiunge Silvano Lancini, presidente Smeup -. L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie tra smeup e GPA ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la vision smeup basata sul concetto di “aggregazione delle intelligenze” per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie. Lavorare con i professionisti di GPA sarà per smeup un grande valore aggiunto che andrà ad arricchire il nostro know how proprio in quest’ottica.” .



Massimo Cremonini, Presidente di GPA Group, sulla nuova collaborazione nata tra Smeup e GPA Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nascita di una nuova e promettente partnership tra Smeup e GPA Group. Questa collaborazione segna un importante passo avanti per entrambe le aziende, offrendo un'opportunità strategica per espandere la nostra presenza nel mercato tecnologico. L'unione delle competenze tecniche di Smeup e di GPA Group darà vita a una partnership innovativa, focalizzata sullo sviluppo e sull'implementazione di soluzioni avanzate in ambito SAP. Guardiamo al futuro con grande ottimismo, convinti che la combinazione delle nostre competenze e risorse porterà benefici tangibili ai nostri clienti e alle imprese che serviamo. La nuova partnership rappresenta un impegno concreto per l'innovazione e l'eccellenza nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate per le sfide aziendali in continua evoluzione.”