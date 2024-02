Una nuova era Lancia: celebrazione e innovazione nella nuova sede di Monza 

Un importante punto di riferimento per la città di Monza e tutta la Brianza per vendite e assistenza dei marchi Fiat, Jeep, Lancia, Hyundai, Abarth e Fiat Professional, festeggia la nuova era di questo prestigioso marchio italiano con l’inaugurazione della storica sede di via Boito a Monza.

Una nuova era per G. Villa e Lancia: l'inaugurazione

G. Villa nasce nel 1959, nel 2023 la nuova corporate identity nasce con l'obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza senza precedenti. Una sede rinnovata, negli interni e nel concept, garantendo la stessa qualità di servizio e la professionalità che G. Villa ha sin dal 1981. L’inaugurazione è prevista per martedì 20 febbraio, in via Boito 104, a partire dalle ore 18:30.

Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina

E quale migliore occasione se non quella dell’esclusiva anteprima di nuova Lancia Ypsilon Cassina, disponibile in Italia in 1906 unità certificate e numerate, in omaggio all’anno di fondazione di Lancia. Unendo tradizione e innovazione, coerentemente con il linguaggio di design puro e radicale del marchio, Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è la prima auto ispirata al mondo dell'arredamento italiano e rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere a bordo.

Il modello riflette l’estrema cura dedicata a ogni dettaglio stilistico, dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori, con l’utilizzo della tonalità blu, colore iconico nella tradizione di Lancia, che si snoda sia all’interno che all’esterno della vettura. Alimentato con motorizzazione 100% elettrica, il modello offre un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP, con una ricarica rapida che permette di caricare la batteria dal 20 all’80% in soli 24 minuti, o di 100 km in 10 minuti.

Nuova Lancia Ypsilon è anche una city car intelligente che emerge nel contesto urbano per semplicità di guida, manovrabilità e una serie di caratteristiche best-in-class. Con Nuova Lancia Ypsilon si concretizza la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment. La tecnologia di Lancia è semplice e intuitiva per facilitare l'esperienza del cliente a bordo dell’auto, accogliendolo e facendolo “sentire a casa”, ovunque si trovi.

Pilastro di questo concetto è S.A.L.A., un’interfaccia virtuale e intelligente che racchiude i parametri essenziali per creare un'esperienza di guida confortevole, in perfetto stile Lancia. In italiano, “SALA” significa salotto di casa, ma in questo caso è l’acronimo di Sound Air Light Augmentation, un infotainment che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo al guidatore e passeggero di adattare l’ambiente interno, con il semplice tocco di un pulsante.

G. Villa vuole fare la differenza nella differenza. L’avventura ha finalmente inizio!

Per maggiori informazioni: www.gvilla.com, tel. 039 237591.