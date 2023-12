A Carnate Lidl ha aperto un nuovo punto vendita a consumo di suolo zero, dando nuova vita con un supermercato a un'ex fabbrica in disuso. Un nuovo supermercato Lidl ha aperto nella giornata di giovedì 14 dicembre a Carnate. Inaugurato alla presenza della sindaca Rosella Maggiolini, il nuovo store sorge in via Barassi e ha creato 18 opportunità di lavoro con l’assunzione di nuovi collaboratori, tra assistant store manager, addetti alle vendite e operatori di filiale Con un’area vendita di oltre 1.400 mq, il nuovo store è frutto di un progetto a consumo di suolo zero che ha portato al recupero dell’area dove sorgeva un ex fabbrica in disuso ormai da anni.

“L’intervento di demolizione dell'edificio esistente ha permesso a Lidl di realizzare una struttura attenta all’ambiente, con una ridotta superficie coperta e un ampio parcheggio con oltre 120 posti auto. Lo store, infatti, rientra in classe energetica A4, è caratterizzato da ampie vetrate che sfruttano al massimo la luce naturale e impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili” spiegano dal marchio della grande distribuzione. Si tratta quindi di un immobile che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato verso la completa sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili.