A Monza è stato costruito un nuovo supermercato e apre tra pochi giorni

A Monza sta per arrivare un nuovo supermercato. E aprirà tra poche settimane.

Al momento il punto vendita è ancora in fase di costruzione e attorno al sito c'è la recinzione di cantiere ma sull'edificio sventola uno striscione con la data di apertura e di inaugurazione, prevista per il prossimo 15 febbraio.

Si tratta di un supermercato della catena Aldi che sorgerà in via Borgazzi, al confine con Cinisello, a ridosso di via Bettola. Dall'azienda della grande distribuzione, a cui MonzaToday ha chiesto riscontri sulla nuova apertura, non hanno ancora fatto trapelare nulla. Ma l'edificio e il cantiere ci sono e parlano da sé e in tanti, anche tra i monzesi, passando si sono domandati quando il nuovo supermercato sarà operativo.

Aldi recentemente ha aperto diversi punti vendita in Brianza, l'ultimo a dicembre a Muggiò con 9 supermercati inaugurati, portando a quota 59 gli store in Lombardia.