In Brianza si cercano impiegati, magazzinieri e addetti alle pulizie: al via i colloqui (ecco dove)

Doppio recruiting day al Cpi di Seregno in collaborazione all’Agenzia per il Lavoro AxL di Carate Brianza. I due incontri si svolgeranno il 9 maggio (dalle ore 14 alle 16 ) e l'11 maggio (dalle 9 alle 13) nell’aula magna del centro di formazione professionale Sandro Pertini in via Monte Bianco 7 a Seregno.

La prima giornata sarà dedicata ai temi della ricerca attiva del lavoro. Gli operatori del centro impiego forniranno indicazioni ai partecipanti su come scrivere un curriculum vitae, come affrontare un colloquio di lavoro e come orientarsi nella ricerca di una nuova occupazione. L'11 maggio saranno presenti anche i selezionatori dell’Agenzia AxL per effettuare colloqui informativi e raccogliere candidature per posizioni aperte in ambito impiegatizio, nella logistica, nel confezionamento e nelle pulizie.

Tra i requisiti per le candidature, sono richieste una minima esperienza nelle mansioni, la disponibilità su turni e il titolo di studio per l’offerta impiegatizia. Le sedi di lavoro sono nell’area territoriale di Seregno.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo c.graziano@afolmb.it