Acquaworld cerca 80 persone da assumere in Brianza

Bagnini cercasi in Brianza. Acquaworld, l’unico Parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, cerca circa 80 assistenti bagnanti da inserire all’interno del proprio organico. E per incentivare le candidature, sarà l’azienda a sostenere tutti i costi per far conseguire il brevetto ai potenziali bagnini che ne sono sprovvisti e che desiderano intraprendere questo percorso professionale.

A partire da fine febbraio, Acquaworld organizzerà, in collaborazione con In Sport, un corso di Assistente Bagnanti, completamente a carico del Parco, per il conseguimento del Brevetto rilasciato da FIN (Federazione Italiana Nuoto).

L’inserimento in organico con un contratto di lavoro a tempo determinato sarà immediato per coloro già in possesso di brevetto certificato “Brevetto Assistente Bagnanti”. “Questa figura, altamente specializzata, ha una natura dinamica, un'elevata cultura dell'acqua, un forte senso di responsabilità, una capacità nel gestire le emergenze e di coordinarsi con le autorità e altre figure professionali. I suoi compiti principali sono prevenire e sorvegliare” spiegano da Aquaworld. Tra i requisiti richiesti la maggiore età, disponibilità a lavorare su turni nel weekend e durante il periodo estivo, conoscenza degli elementi di primo soccorso.

Per info: https://acquaworld.it/it/lavora-con-noi