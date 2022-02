Cercasi portalettere, Poste Italiane assume a Monza e Brianza

Portalettere cercasi. Nella provincia di Monza e Brianza Poste Italiane assume e cerca portalettere da inserire nel proprio organico. I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato e si occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territorio provinciale in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Come candidarsi

Per presentare la candidatura è necessario inserire entro il 13 febbraio il proprio curriculum vitae nella sezione “Posizioni Aperte” della pagina “Carriere” all’indirizzo www.posteitaliane.it. Selezionando tra le posizioni aperte quella di portalettere è possibile consultare i requisiti per poter partecipare alla selezione tra cui il Diploma di Scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità.

Poste Italiane in provincia di Monza conta su una rete di distribuzione articolata in 15 Centri e presidi di distribuzione e un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini che garantisce le consegne su tutto il territorio provinciale. Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che vede coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. Nella provincia di Monza sono 156 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 10 Locker.