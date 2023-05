Il comune di Brugherio cerca una persona da assumere negli uffici: il concorso

Un nuovo concorso di assunzione di personale è stato indetto dalla città di Brugherio ed è relativo ad un posto di “Istruttore”, da assegnare al settore Servizi Istituzionali.

Nel contempo il concorso prevede anche la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, da assegnare sempre al Settore Servizi Istituzionali. Per presentare la propria candidatura e partecipare così alle prove di selezione, occorre innanzitutto compilare la domanda, esclusivamente per via telematica, collegandosi all’indirizzo del comune di Brugherio: https://servizi.brugherio.comune.cloud/user/login e autenticarsi tramite SPID, entro le ore 12 del prossimo 17 giugno.

Il bando di concorso, con tutte le informazioni, dai requisiti per l’ammissione alle modalità di registrazione e le date delle prove concorsuali, è scaricabile dalla home page della Città di Brugherio: www.comune.brugherio.mb.it