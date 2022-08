Gran Premio, si cercano 1.500 addetti: come candidarsi

A Monza si respira aria di Gran Premio. E in occasione della gara si cercano 1.500 figure da impiegare come addetti ai controlli. A pubblicare un annuncio con la ricerca in corso e le mansioni previste è stata una agenzia per il lavoro, incaricata della selezione per contro di una società esterna.

La ricerca ha come oggetto la selezione di "1500 addetti al controllo accessi per importante evento sportivo che si terrà dal 9-11 Settembre 2022". Il Gran Premio di Monza appunto.

Tra i requisiti richiesti la disponibilità a lavorare su fasce orarie (6:00 - 18:00 o 18:00 - 6:00). "L`attività si svolgerà in piedi e la postazione verrà assegnata in loco, è richiesto abbigliamento totalmente nero sportivo ed è consigliato portare con sé un piccolo zaino contenente scorta d acqua, eventuale cappello per proteggersi dal sole e mantellina/K-way per la pioggia. Il pranzo e la cena al sacco vengono consegnati dall'organizzazione.

"Si offre contratto di somministrazione a copertura della/e giornate assegnate" specifica l'annuncio dell'agenzia. Qui le informazioni per la candidatura.