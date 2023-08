Cassieri, addetti al banco e non solo: si cercano lavoratori per il Gran Premio a Monza

Lavorare al Gran Premio di Monza. L'evento motoristico più atteso dell'anno in città per qualcuno signifca anche opportunità di impiego. Dopo il recrutiment da parte di una agenzia interinale di 1.200 persone per i tre giorni del Gp di Formula Uno a Monza, è stato pubblicato un altro annuncio per la selezione di addetti al banco food & beverage, cassieri e facchini da venerdì 1 a domenica 3 settembre.

Il luogo di lavoro è l'autodromo nazionale e l'azienda che ha aperto le selezioni è la FmF Srl con annunci rilanciati anche sulle principali piattaforme. "Gradita, ma non indispensabile, pregressa esperienza per la/e mansione/i per cui ci si candida. Compenso netto: 8 euro l'ora. Orario di lavoro: fascia oraria 07.00-20.00, su turni" si legge nell'annuncio.

L'offerta è un "contratto in somministrazione a tempo determinato per i giorni di evento". La data di inizio prevista è l'1 settembre 2023.