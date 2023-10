McDonald's assume 50 lavoratori nella sede del nuovo centro commerciale

Il Merlata Bloom, in nuovo mega centro commerciale che aprirà il prossimo 15 novembre a Cascina Merlata, a soli 20 chilometri da Monza, potrebbe essere una possibilità anche per chi è in cerca di lavoro.

Scrivono alla redazione di MilanoToday che McDonald's apre le porte a un nuovo ristorante proprio a Cascina Merlata e sta assumendo 50 persone.

"Se hai la passione per metterti in gioco, lavorare in squadra e vuoi essere in prima linea nell'industria dell'ospitalità, questa è la tua occasione. McDonald's offre la possibilità di creare orari lavorativi personalizzati per gli studenti. Questo significa che puoi pianificare il tuo lavoro in modo da non interferire con le tue lezioni o gli studi. È un modo perfetto per guadagnare esperienza lavorativa senza sacrificare il tuo percorso educativo", si legge in una nota dell'azienda americana.

Qui per candidarsi online entro il 31 ottobre. "Riceverai in seguito una convocazione con data e orario per partecipare alla selezione - sottolinea una nota di McDonald's -. Qui avrai l'occasione di incontrare il team di McDonald's, scoprire di più sull'azienda e sull'esperienza di lavoro direttamente dai dipendenti che operano nei ristoranti della zona. Sarà un'opportunità straordinaria per immergerti nel mondo di McDonald's. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di lavoro concreta, di crescita professionale e la flessibilità degli orari per studenti", conclude lo scritto.

