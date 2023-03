In Brianza si cercano operatori ecologici (con stipendio fino a 1.992 euro)

Cem Ambiente cerca personale. La società a capitale pubblico che si occupa di servizi ambientali anche sul territorio di Monza e Brianza ha pubblicato alcuni avvisi di selezione per varie categorie di operatori ecologici. Si tratta di una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di operatori ecologici Livello 3B - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali a cui attingere, nei 6 mesi successivi alla data di pubblicazione della stessa. Ricercati anche un autista motrice scarrabile 3 assi e ^ assi - livello ^B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( con stipendio base da 1.992,79 euro lorde mensili - base 38 ore settimanali di servizio) e operatori ecologici - Livello 1B.

Per gli operatori ecologici Livello 3B - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il profilo ricercato è quello di un addetto alle attività di raccolta con utilizzo di compattatore e/o alle attività di spazzamento con utilizzo di spazzatrice stradale - patente C o superiore, in possesso di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e carta tachigrafica digitale - profilo di Livello 3B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. La paga base è di 1.839,16 euro lorde mensili - base 38 ore settimanali di servizio. E' richiesta anche la disponibilità a lavorare su turni articolati in sei giornate settimanali con risposo anche non corrispondente alla giornata di domenica, in reperibilità e con servizio da effettuare anche nelle festività infrasettimanali.

Per gli operatori ecologici - Livello 1B il profilo e la mansione è quella di un addetto appiedato spazzatrice stradale con utilizzo di soffiatore, pedaniere/raccoglitore al servizio del compattatore delle attività di raccolta, pulizia manuale strade ed aree mercatali, pulizia caditoie e cigli stradali, pulizia fontanelle, svuotamento di cestini stradali e la rimozione di discariche abusive, con anche utilizzo di veicoli patente B. La paga base è di 1310,85 euro lorde mensili.

Per consultare i bandi di selezione e presentare la domanda il sito dell'azienda.