Una giornata di colloqui per chi è alla ricerca di un lavoro nella meccanica

Per chi è alla ricerca di un impiego come addetti al montaggio e alla meccanica c’è un appuntamento da non perdere. Il 25 gennaio dalle 14.30 a Concorezzo al Centro di formazione professionale Marconi (via De Amicis 16) si svolgerà una giornata di recruiting day. Un incontro di preselezione del Centro per l’impiego di Vimercate e dell’Agenzia per il lavoro Manpower per la ricerca di addetti al montaggio e alla produzione. Durante il recruiting day, i partecipanti potranno effettuare colloqui informativi con i selezionatori di Manpower e potranno consegnare il proprio curriculum vitae per candidarsi alle offerte di lavoro.

Nel dettaglio, le figure richieste sono quelle di addetti/e al montaggio meccanico (gradita esperienza pregressa e diploma tecnico) e di operatori/trici di produzione. All’incontro saranno inoltre presenti gli operatori del Centro per l’Impiego di Vimercate per fornire indicazioni sui servizi di orientamento, sui progetti di Politiche Attive del lavoro (il programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)” e sui corsi di formazione e riqualificazione professionale disponibili sul territorio. Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione (entro il 23 gennaio) è possibile scrivere al seguente indirizzo ido.vimercate@afolmb.it