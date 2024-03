La pizzeria di Monza scelta per cucinare per i ministri del G7

Sforneranno pizza e cucineranno per i ministri del G7. Pizzaut andrà in trasferta a Perugia che ottobre ospiterà una delle riunioni del vertice del G7: il Gruppo dei Sette (G7), un forum che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito (con la partecipazione dell'Unione Europea) e Stati Uniti di cui quest'anno l'Italia ha assunto per la settima volta la presidenza.

Un appuntamento istituzionale internazionale che da calendario, il prossimo 14,15 e 16 ottobre 2024, tra Assisi e Perugia, prevede una riunione ministeriale sul tema Inclusione e Disabilità. E a cucinare ci saranno Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut e i suoi ragazzi. Un progetto nato da un sogno e diventato una grande sfida inclusiva che ha portato Acampora, grazie alla tenacia e al sostegno di associazioni e realtà del territorio ad aprire la prima pizzeria gestita da ragazzi con disturbi dello spettro autistico prima a Casina de' Pecchi poi a Monza. "Sono in treno, Sto andando a Perugia. Sto andando a fare un sopralluogo in un ristorante. Sto andando a fare un sopralluogo in una location Speciale...il ristorante che ad ottobre ospiterà il G7" ha annunciato Acampora sui social, condividendo con il pubblico ogni sfida o traguardo, insieme alle difficoltà.

"Si proprio il G7...pensa che roba incredibile i ragazzi autistici di PizzAut cucineranno la loro pizza, quella più Buona della Galassia Conosciuta, per i Ministri del G7. Al sopralluogo vado solo io, mentre ad ottobre ci saranno tutti i miei ragazzi. Sarà un occasione incredibile per sensibilizzare e parlare di Inclusione con le personalità politiche internazionali che hanno il potere di fare leggi, di allocare risorse, di incidere sul sistema...che hanno la possibilità di costruire un mondo più giusto per le persone disabili e autische. Faremo vedere loro le abilità dei nostri ragazzi, quelli che avevano il futuro segnato in un Istituto...e lo faremo a modo nostro, con la nostra Pizza e il nostro Amore (le eccellenze del Made in Italy)" ha anticipato dichiarandosi "stanco e felice" nel dare la notizia.