Domani l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia: ecco quanti ne sono stati venduti in Brianza

Il 6 gennaio, come da tradizione, non arriva solo la Befana. Ma anche l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. In Lombardia sono aumentate le vendite: un +4,7% rispetto all'anno scorso. Trend in aumento anche a Monza e Brianza dove c'è stato un piccolo incremento (+0,6%) rispetto all'anno precedente.

Come riferisce Agripronews "per l'edizione 2023, il totale dei tagliandi staccati in Lombardia supera la quota del milione (1.004.020). Tra le province Milano si conferma leader con 443.210 biglietti, il 4,7% in più rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 120.060 tagliandi, in crescita dell'8,6%, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Bergamo a quota 90.160 (+5,2%)".

Sono 71.480 i biglietti venduti a Varese e provincia (-2,3%), di poco avanti sui 65.100 di Monza (+0,6%). A seguire Como a 52.580 (+10,5%) e Pavia (45.600, +3,7%); a Mantova sono stati staccati 28.350 biglietti (+2,4%) più lontane Cremona (27.740, +7,9%) e Lecco (24.340, +2,7%), infine Lodi (23.580, +6,5%) e Sondrio (11.820, +0,3).

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.