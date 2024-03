La storia di Rosangela, la parrucchiera che da 50 anni fa belle le donne del quartiere

Nel quartiere Cristo Re è una istituzione. Intere generazioni di bambine – poi diventate ragazze e donne – si sono affidate alle sue mani per farsi belle. Tagli, pieghe, cambi di colore e quelle pazzie femminili di rifarsi il look: questi i 50 anni di attività della storica parruccheria di viale Libertà che in questi giorni ha celebrato il mezzo secolo di storia. A festeggiare Rosangela Parma, non solo le amiche e le clienti, ma anche i rappresentanti di Apa Confartigianato Monza e Brianza che sono andati in negozio per congraturlarsi dell'importante traguardo raggiunto.

Una vera e propria storia di famiglia quella di Rosangela Parma: nel 1974 il taglio del nastro in quei locali di viale Libertà 119 dove ancora oggi in molte vanno a farsi belle. Rosangela, che all’epoca aveva 19 anni, riuscì così a realizzare il suo sogno: aprire quel negozio (grazie anche all’aiuto del papà) dove da mezzo secolo svolge con passione e dedizione quel lavoro che tanto ama.

Il negozio di Rosangela Parma

Certo non sono mancate le difficoltà come quando – come ricorda l’articolo pubblicato sul sito di Confartigianato – Rosangela ha rischiato di dover abbassare la saracinesca. Era il 2020, l'anno della pandemia, ma è riuscita a tenere duro e a proseguire, grazie all’aiuto della figlia, ancora con più passione ed entusiasmo. E oggi, a mezzo secolo di distanza da quella prima messa in piega nel suo negozio, Rosangela continua ad essere un importante punto di riferimento per le clienti.

“Capace di coniugare la tradizione artigianale con le esigenze del mercato moderno – ricorda la delegazione di Apa Confartiginato che si è recata nel negozio di viale Libertà - Rosangela è un esempio di come sia possibile mantenere vivo il mestiere di una volta, pur adattandosi alle sfide dell'oggi. Per l'associazione che rappresenta l'artigianato di prossimità, avere Parma Rosangela come parte del panorama imprenditoriale è un onore e un piacere”.