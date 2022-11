Seveso, il mercato cambia sede

Primo giorno del mercato di Baruccana nella nuova location. Dopo una lunga fase preparatoria in cui non sono mancati i momenti di confronto proprio con gli ambulanti e le prove affinché tutto funzionasse al meglio, questa mattina via Salvo D'Acquisto si è risvegliata, sotto una leggera pioggerellina, con i rumori tipici dei banchi del mercato.

Un successo corale

"Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie all'apporto di tante componenti a partire dall'assessore Marco Mastrandrea e il comandante della polizia locale Roberto Curati che voglio ringraziare. Dietro a questo risultato e a questa prima giornata di mercato c'è stato un enorme lavoro di confronto e cooperazione con la cittadinanza e i commercianti proprio per arrivare alla migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa" dice il sindaco Alessia Borroni che mercoledì mattina alle 8.30 ha passeggiato tra i banchi assieme agli assessori Mastrandrea e Santarsiero, al Comandante Curati e al segretario di Confcommercio Seveso, Roberto Ripamonti.

Un aiuto al commercio

"L'obiettivo della nostra amministrazione è incentivare non solo le potenzialità degli ambulanti ma di tutte le attività commerciali del territorio sevesino specie in questo momento tutt'altro che semplice a livello economico. E' anche in questo contesto che si inserisce la decisione di spostare il mercato in via Salvo D'Acquisto, in una posizione più centrale e facilmente raggiungibile, oltre a essere nel cuore di Baruccana proprio per rivitalizzare le attività presenti nelle immediate vicinanze" dice l'assessore al commercio Marco Mastrandrea.

Modifiche alla viabilità

Da mercoledì 9 novembre il mercato di Baruccana si sposta in via Salvo D'Acquisto con orario di esercizio dalle 8 alle 13. Di seguito le disposizioni prese dal dirigente area sicurezza e vigilanza, comandante della polizia locale: Il divieto di superamento del limite di velocità fissato a 30 chilometri orari per tutti i veicoli, nelle vie Salvo D’Acquisto, Trento e Trieste, via della Pace, via Montecassino e via della Roggia da via del Tramonto fino a via Salvo D’Acquisto. Per tutti i mercoledì, dalle 07 alle 15 il divieto di circolazione di tutti i veicoli, in via Salvo D’Acquisto, nel tratto compreso tra le vie Montecassino e Trento e Trieste, esclusi i mezzi di soccorso ed in casi particolari, i veicoli diretti alle loro proprietà ed all’interno delle attività economiche, circolanti a passo d’uomo. Per tutti i mercoledì, dalle 7 alle 15 il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli.