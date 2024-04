La svolta green della multinazionale: anche in Brianza arriva l'energia rinnovabile

Una svolta green e energia da fonti rinnovabili per le sedi italiane di STMicroelectronics. E quindi anche in Brianza, dove la multinazionale è presente ad Agrate.

L'azienda leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica ha annunciato in collaborazione con Centrica Energy Trading A/S (“Centrica Energy”) la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di dieci anni per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alle sedi operative italiane di ST a partire da gennaio 2025.

L’accordo prevede la vendita da parte di Centrica di circa 61 GWh annui di energia rinnovabile prodotti da un nuovo parco solare in Italia. ST gestisce due siti di produzione di semiconduttori in grandi volumi ad Agrate Brianza (nei pressi di Milano) e Catania, oltre a vari siti dedicati alla ricerca e sviluppo, alla progettazione e alle attività di vendita e marketing. Geoff West, Executive Vice President e Chief Procurement Officer di STMicroelectronics, ha commentato: “Questo secondo accordo per l'acquisto di energia in Italia segna un altro passo importante verso l'obiettivo di ST di diventare carbon neutral nelle sue attività operative (emissioni Scope 1, Scope 2 e in parte Scope 3) entro il 2027, che comprende l’approvvigionamento del 100% di energia da fonte rinnovabile entro il 2027. I PPA giocheranno un ruolo importante nella nostra transizione.

A partire dal 2025, questo PPA con Centrica fornirà un livello significativo di energia rinnovabile per le attività di ST in Italia, che includono R&S, progettazione, vendite e marketing e la produzione di chip in grandi volumi.” Kristian Gjerløv-Juel, Vice President for Renewable Energy Trading & Optimisation di Centrica, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di avere sottoscritto questo accordo con STMicroelectronics. Centrica Energy continua a espandere le proprie capacità e attraverso questa collaborazione porteremo energia rinnovabile a una delle più grandi aziende tecnologiche europee. Questo accordo è un altro esempio di come Centrica stia sviluppando proposte di valore interessanti per partner e clienti di tutto il mondo".