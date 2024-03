La grande azienda brianzola che è tra le 100 più innovative del mondo

STMicroelectronics è tra le 100 aziende più innovative del mondo. La multinazionale con sede ad Agrate Brianza leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, è stata inclusa nell’elenco Top 100 Global Innovators™ 2024. Già premiata nella classifica TopEmployers 2024, come uno dei luoghi migliori dove lavorare ST è stata inclusa anche nella lista annuale di Clarivate™, leader globale nel fornire dati analitici per cambiare in meglio, identifica le organizzazioni al vertice del panorama mondiale della ricerca tecnologica e dell’innovazione.

“La nostra inclusione per la sesta volta nella classifica Top 100 Global Innovator dimostra la qualità costante delle nostre attività di ricerca e sviluppo (R&S) e la grande capacità di innovazione dei nostri team,” ha dichiarato Alessandro Cremonesi, Executive Vice President, Chief Innovation Officer di STMicroelectronics.

“La forza e la continuità della nostra innovazione nascono ponendo ST al centro di un ecosistema di innovazione globale, basato su attività di R&S svolte in collaborazione con una rete globale di partner accademici e privati che ci aiutano a promuovere una crescita sostenibile creando le condizioni per una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell’energia, intelligenza artificiale @Edge e il dispiegamento su larga scala di oggetti autonomi connessi al cloud".

I numeri dell’innovazione in ST

Nel 2023 ST ha investito circa il 12,2% dei ricavi netti in R&S, si avvale di oltre 9.500 dipendenti per le attività di ricerca e sviluppo ed è impegnata in vaste attività di collaborazione con laboratori di ricerca di primo piano e partner aziendali in tutto il mondo. L’Innovation Office della Società si occupa principalmente di mettere in connessione le competenze tecnologiche interne con le tendenze emergenti del mercato per identificare opportunità, sopravanzare la concorrenza ed essere leader in settori di tecnologia esistenti o nuovi. ST è riconosciuta come innovatore leader nella tecnologia dei semiconduttori in una serie di aree, tra cui le tecnologie smart power, i semiconduttori ad ampio bandgap, le soluzioni di intelligenza artificiale @Edge, i sensori e gli attuatori MEMS, i sensori ottici e le tecnologie digitali e a segnale misto.

“L’inclusione nella classifica Top 100 Global Innovator non è un’impresa da poco, perché mantenere un vantaggio nell’ecosistema dell’innovazione è oggi più difficile che mai. Le organizzazioni devono trovare un equilibrio che coniughi la sperimentazione e il rischio con la disciplina e i risultati. Il nostro modo di misurare e classificare le performance innovative è dinamico e meticoloso, basato su soglie di differenziazione sempre aggiornate. In Clarivate, pensiamo al futuro analizzando la qualità delle idee, la loro valenza e il loro impatto per identificare i principali innovatori al mondo e quest’anno, per la prima volta, riveliamo la loro posizione nella classifica” ha dichiarato Gordon Samson, President, Intellectual Property di Clarivate.

La classifica e il metodo

Per stilare l’elenco Top 100 Global Innovators 2024, il Center for IP and Innovation Research™ di Clarivate misura la qualità delle idee, la loro potenza e il loro effetto. Il suo approccio unisce una moderna architettura analitica agli oltre 60 anni di esperienza acquisiti con il Derwent World Patents Index™ (DWPI™) e il Derwent Patent Citation Index™. Per stilare la classifica Top 100 Global Innovators, viene condotta un’analisi comparativa completa dei dati sulle invenzioni globali per valutare la forza di ogni idea brevettata, utilizzando misure che sono direttamente collegate alla loro valenza innovativa. Per andare oltre la forza delle singole idee e identificare le organizzazioni che le creano con più regolarità e frequenza, Clarivate fissa due criteri soglia che i potenziali candidati devono soddisfare e vi aggiunge una misura della loro produzione di innovazioni brevettate negli ultimi cinque anni.