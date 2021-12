In Brianza apre un nuovo supermercato: 17 nuove assunzioni

A Verano Brianza giovedì 9 dicembre apre un nuovo supermercato Aldi. Si tratta del primo punto vendita della catena presente nel comune brianzolo, in Via Nazario Sauro angolo Via Comasina.

Il numero dei supermercati dell'insegna a Monza e Brianza sale così a cinque, tra cui quello inaugurato lo scorso agostoproprio nel capoluogo brianzolo: un risultato che conferma la volontà dell’azienda di continuare a investire sul territorio e a rafforzare il proprio impegno a sostegno dello sviluppo locale. Con una superficie di oltre 1.100 m2 e uno store concept studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto “smart” attraverso un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la propria spesa in poco tempo e con semplicità

La realizzazione del punto vendita di Verano Brianza ha contribuito alla riqualificazione dell’area in corrispondenza di Via Nazario Sauro e Via Comasina attraverso la realizzazione di una rotatoria e di una pista ciclabile, la sistemazione della viabilità di un incrocio e il miglioramento delle aree verdi. In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è dotato di impianto fotovoltaico di 48,84 kWp, oltre che di 3 colonnine di ricarica per mezzi elettrici. Con la nuova apertura di Verano Brianza, ALDI raggiunge il traguardo dei 42 negozi in Lombardia, confermando il primato della regione in termini di espansione nel Nord Italia.

17 assunzioni

Sono 17 le opportunità lavorative create dall’opening, che portano a quota 579 il numero di collaboratori sul territorio lombardo. Salgono, inoltre, a quota 133 gli store ALDI sul territorio italiano, numero che conferma il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione.