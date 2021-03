La fortuna bacia Cesano Maderno, gioca 3 euro e ne vince 100mila

La fortuna bacia ancora la Brianza. Un giocatore con una puntata di tre euro a Cesano Maderno si è portato a casa una vincita da 100mila euro con il 10eLotto grazie a un nove su un'estrazione frequente. Quella brianzola non è stata però la quota record vinta con il concorso dell'altro giorno.

Con il concorso del 10eLotto secondo posto per i 30 mila euro vinti a Pozzuoli (NA), vincita seguita dai 25 mila euro centrati a Roma. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per oltre 1,4 miliardi di euro.

Come riporta Aginews infatti è finita infatti a Potenza la più alta vincita realizzata con il Lotto nell’ultimo concorso, grazie ad una quaterna da 50.596 euro centrata mettendo in gioco cinque numeri sulla ruota di Firenze con il LottoPiù. Secondo gradino del podio per i 37.350 euro vinti a Marcianise (Caserta) con una giocata su Tutte, terzo posto per i 23.750 euro realizzati a Bologna con una giocata sulla ruota di Firenze. In luce anche due premi assegnati a Napoli, entrambi da 22.500 euro, ed un’altra vincita finita ad Avellino da 15.250 euro, che fanno della Campania, con quattro vincite in top ten, la regione più fortunata del concorso del 20 marzo.