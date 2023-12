Torna Aut Pop festival, la speciale discoteca in piazza per Natale a Monza

Una speciale discoteca di Natale in piazza a Monza.

Sabato 16 dicembre alle ore 12 in piazza Roma, si svolgerà dalle 16 la 2° edizione di AUTOPOP Festival con Radio m20, Radio Deejay, Freedom Street Radio, i ragazzi di Facciavista e del Veliero e Il Brugo. Un djset inclusivo per ballare tutti insieme, festeggiando l'arrivo del Natale in maniera inclusiva.

“L’iniziativa è nata per caso e a settembre, in occasione del Gran Premio, si è tenuta la prima edizione. I ragazzi avevano la gioia stampata in viso. Dobbiamo poter scappare dai demoni di questo tempo e per farlo serve la musica e la gioia e il miglior modo per farlo è questo” aveva detto Dj Shorty tra i protagonisti dell’iniziativa che coinvolge l’associazione Facciavista e il veliero Onlus, presentando l'evento. A partire dal pomeriggio del 16 dicembre ci sarà un aperitivo inclusivo e in consolle torneranno i ragazzi dell’associazione in veste di dj insieme ai grandi protagonisti della scena musicale e radiofonica italiana.