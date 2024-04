In bicicletta di notte nel parco di Monza per guardare le stelle

Una biciclettata al buio nel parco di Monza, per ammirare il cielo stellato.

L'evento, organizzato da Legambiente Monza, è in porgramma per venerdì 12 aprile.

"Visto l’entusiasmo dimostrato a febbraio, riproponiamo la serata astronomica, venerdì 12 aprile, in una veste leggermente diversa. Ci troveremo alle 20 all’ingresso del Parco, porta di Monza, e insieme ci recheremo in bici, monopattino o anche a piedi al pratone di villa Mirabello. Scruteremo il cielo con i telescopi, guidati da Achille Merati del Circolo Astrofili" annunciano dalla sede.

"Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a fiabmonza@gmail.com e versare un contributo assicurativo obbligatorio di 2 euro (soci FIAB) o 3 euro (non soci), richiesto dal Consorzio Reggia di Monza". L'evento è organizzato da Monza in Bici in collaborazione con il Circolo Legambiente per M’illumino di meno (Giornata Nazionale dedicata agli stili di vita sostenibili). A febbario la serata di osservazione astronomica in Arengario a Monza era stata annullata a causa del maltempo.