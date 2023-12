Capodanno a teatro a Monza

Spettacolo e poi il conto alla rovescia. A Monza Capodanno si festeggia anche a teatro: si ride insieme aspettando il brindisi di mezzanotte: “L’anno sabbatico” e “Il matrimonio era ieri” le due proposte del Binario 7 per la notte più lunga dell’anno

Gli spettacoli di Capodanno a Monza

L’ANNO SABBATICO sala Chaplin, Teatro Binario 7

L’anno sabbatico post maturità di Elisa dura 15 mesi: finalmente torna a casa e i genitori sono impazienti di conoscere non solo le esperienze vissute, ma anche le decisioni che ha maturato riguardo il suo futuro. Ben presto, però, quella che doveva essere una cena allegra e spensierata si trasforma in una serata pirotecnica: sentimenti troppo a lungo taciuti e rancori mal digeriti rompono gli argini del silenzio. Dialoghi serrati, tempi comici perfetti, una temperatura scenica che si alza progressivamente fino a diventare bollente. Si ride con ironia e un pizzico di cinismo di colpe e responsabilità che rimbalzano da un campo all’altro del tavolo - come in una partita di tennis in cui, punto dopo punto, il volto di quella che è sempre stata una famiglia perfetta si rivela per quello che è: una famiglia come tante, in bilico tra perbenismo e retaggi ancestrali, alla ricerca della sua vera identità.

Domenica 31 dicembre 2023 ore 22.30

biglietti intero 46 € | under 25, over 65 e abbonati 36 € | allievi Binario 7 e under 26 €

prenotazioni da ritirare entro il 29 dicembre

IL MATRIMONIO ERA IERI sala Picasso, teatro Binario 7

Stefano arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: il matrimonio è stato celebrato senza di lui. Non appena lo sposo arriva, parla con tutti: la migliore amica della sposa, la madre, la sorella il testimone, il prete e persino il figurante che è stato coinvolto per prendere il suo posto. Ognuno di loro gli fornisce la propria versione dei fatti, spiegandogli perché sia stato giusto sposarsi così. Una satira esilarante, cinica e veloce, nella quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono capovolti. A volte guardare le cose al contrario è l’unico modo per capirle.

Data spettacolo domenica 31 dicembre 2023 ore 22.30

biglietti intero 40 € | under 25, over 65 e abbonati 30 € | allievi Binario 7 e under 20 €

Prenotazioni da ritirare entro il 29 dicembre

GRAN GALA' DI CAPODANNO al teatro Villoresi

domenica 31 dicembre ore 22.15

concerto di fine anno con le più belle canzoni anni '60, '70 e '80

Dopo lo spettacolo verranno offerti panettone spumante per festeggiare insieme!

Per informazioni, costi e prenotazioni:

teatrovilloresi.it/

039 324534 - 340 8977040

Vendita online tramite: www.bigliettoveloce.it