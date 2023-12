Capodanno sul ghiaccio a Monza

Salutare l'arrivo del nuovo anno sul ghiaccio. A Monza per chi vuole festeggiare Capodanno on ice è possibile trascorrere la serata del 31 dicembre sui pattini sulla pista di pattinaggio in centro.

La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq si trova in largo IV novembre: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero.

Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro; sono disponibili promo famiglie e abbonamenti.

Le giostre di Natale a Monza

Tra le attrazioni per i più piccoli l’Albero Magico in largo IV novembre (dal 25 novembre al 7 gennaio) alto dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti (giorni feriali 10-12.30 e 14-20; giorni festivi 10 – 20; 1 corsa 3,5 euro). La giostra tradizionale a cavalli sarà in piazza San Paolo con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate (tutti i giorni dalle 10.00 alle 20) 1 corsa 3 euro, 6 corse 10 euro, 13 corse 20 euro.