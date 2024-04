A Monza domenica 14 aprile arriva la City Angels Run, la corsa per la solidarietà organizzata con passione dai City Angels di Monza e giunta alla quarta edizione.

Il percorso di 5km o 10km attraversa il Parco di Monza, offrendo ai partecipanti uno scenario naturale mozzafiato. "Aperta a tutti, dal principiante all’esperto, la corsa offre l’opportunità di sfidarsi e divertirsi in un’atmosfera unica. Curata nei minimi dettagli, la corsa di Monza garantisce massima sicurezza e servizi di supporto per gli atleti, rendendo l’esperienza memorabile" spiegano gli organizzatori.

"E' un’occasione straordinaria per esplorare la bellezza del Parco di Monza, sapendo che il ricavato andrà a favore dei senzatetto".

Chi sono i City Angels

"Siamo volontari di strada d’emergenza dal 1994: aiutiamo chiunque abbia bisogno. Ci riconosci dal basco blu e la giubba rossa. Distribuiamo cibo, vestiti, coperte e un sorriso ai senzatetto. Li ospitiamo nei nostri centri di accoglienza e li assistiamo nella ricerca di un lavoro e di una casa".

"Abbiamo organizzato una corsa a Monza.Noi City Angels. Noi volontari che vedi in giro per le città alla sera, vestiti di rosso e nero e col basco blu. Ci vedi in giro col freddo, col caldo, con la pioggia o il vento, poco importa, abbiamo in mente l’aiuto ai più deboli, e quando ci vedi lo capisci, dal sorriso, dall’entusiasmo, dagli sguardi. Ci occupiamo dei senzatetto, ma non solo, cerchiamo di essere una figura di riferimento contro la solitudine, un appiglio per chi è in difficoltà, un orecchio attento e disponibile per chiunque abbia bisogno di parlare, confrontarsi, sentirsi meno solo, in strada come nei dormitori. Ci vedi anche, per ore, partecipare ad eventi musicali, teatrali, sportivi, tenendo le postazioni, proteggendo sempre in qualche modo il prossimo, anche lì".