Il pic nic festival e le specialità dello street food a Monza, nel Parco, per dieci giorni. Torna nella cornice del parco di Monza la sesta edizione del festival dello street food. E ad arricchire l'evento ci sarà anche un ricco programma di intrattenimento. Gli organizzatori hanno infatti pubblicato il programma della manifestazione che lungo viale Mirabello da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio animerà il parco.

"Un evento dedicato al mondo dello street food e degli intrattenimenti, in una cornice davvero d’eccezione" ha annunciato Tipico Eventi, l'organizzatore. "Un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità nazionali e internazionali di grande qualità, accompagnate da attività dedicate a grandi e piccini". E tra queste spettacoli di artisti di strada, baby dance e magia delle bolle a rotazione nei pomeriggi del festival. Nel programma figurano anche due eventi serali: la silent disco e la "candle night". Quest'ultima, come illustrato nel programma ufficiale pubblicato, è prevista per lunedì 24 aprile a partire dalle 21.30.

Si tratta, come spiegano gli organizzatori, di un "concerto di musica moderna in chiave classica, in una cornice davvero suggestiva". A seguire, dalle 22.30, previsto un djset.