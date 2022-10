Le 5 cose da non perdere questo weekend a Monza e in Brianza

Cibi e creazioni dal mondo, danze e ricette d'Oriente e prelibatezze al cioccolato. Queste sono alcune delle proposte che abbiamo selezionato per voi per questo weekend.

Mercato Europeo

Tra le proposte del weekend c'è il Mercato Europeo a Cesano Maderno. È un’edizione speciale quella in programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre nel comune brianzolo con il vebtesimo anniversario dell'evento. Saranno circa 110 le aziende espositric per un totale di oltre 130 banchi. Numerosa, come da tradizione, la presenza internazionale, con 25 diverse bandiere a rappresentare i Paesi partecipanti per una tre giorni all'insegna di gusti, sapori e tradizioni rappresentative di Paesi europei ed extraeuropei, oltre che di diverse regioni italiane. Street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere: variegata e di qualità l’offerta al pubblico. Quest’anno è previsto anche un palinsesto di iniziative culturali organizzate in concomitanza con il Mercato Europeo per valorizzare e rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente.

Giornate FAI d'Autunno

Sabato 15 e Domenica 16 ottobre 2022 il FAI – Fondo Ambiente Italiano è in programma la undicesima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno” e fra chiese, ville, palazzi, teatri, giardini e parchi d’Italia, saranno coinvolti anche beni a Monza, Lentate sul Seveso, Desio e Briosco. Apriranno al pubblico per delle speciali visite guidate la Cappella Reale, il Complesso del Carrobiolo, il Santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, l’Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso, Villa Cusani Traversi Tittoni a Desio e la Fornace Artistica Riva a Fornaci di Briosco.

Sagra a Lissone

Giostre e bancarelle: è tempo di sagra a Lissone. Da venerdì 14 fino a lunedì 17 ottobre oltre ottanta attrazioni, tra giostre e stand gastronomici, saranno presenti nell’area del parco divertimenti a cui si affiancano le tradizionali bancarelle della Fiera di Lissone in via Volturno e vie limitrofe. A fare da corollario alla manifestazione anche numerose iniziative organizzate dal municipio a partecipazione gratuita.

Festa del Cioccolato

Cioccolato, frittelle, crepes e altre dolcezze. A Vimercate nel weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre arriva la Festa del Cioccolato. In programma bancarelle, mercatini e animazione tra piazza Santo Stefano e piazza Roma.

Fagiolata sotto l'Arengario

Tutti a tavola per un buon piatto di pasta e fagioli in occasione della Giornata mondiale contro la povertà. Sabato 15 ottobre, dalle 19,30 alle 22, sotto i portici dell’Arengario torna la ”Fagiolata Solidale”. Oltre ai volontari di «Spazio37», la struttura cittadina che gestisce il «Piano Freddo», e ai senza fissa dimora, sono invitate tutte le persone che desiderano condividere insieme questo particolare momento. La pasta e fagioli, uno dei piatti più semplici e, allo stesso tempo più nutrienti al mondo, simbolo della lotta alla povertà, sarà preparata da una classe del corso di cucina della scuola di Formazione P. Borsa, coordinata dalla prof. Messina. Per gli studenti si tratta di un’attività didattica, ma anche di un momento di sensibilizzazione al tema della solidarietà.